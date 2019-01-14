عدلي القيعي عن عقوبات الكاف ضد الترجي: "يا فرحتي"

عقب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي على عقوبات الاتحاد الإفريقي (كاف) ضد الترجي التونسي.

الاتحاد الإفريقي قرر معاقبة الترجي التونسي بلعب مباراتين دون جمهور بسبب أحداث ما قبل مواجهة الأهلي في إياب دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال عدلي القيعي ساخرا: "يا فرحتي".

وأوضح خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي "الأهلي لعب النهائي وهو تحت الحصار والاعتداءات، وتم التحقيق مع مدربه وفي النهاية المستفيد لن يكون الأهلي الآن من العقوبات".

وأضاف "المستفيد الآن سيكون بلاتينيوم ستارز وأورلاندو بايرتس. الثنائي سيلعب ضد الترجي دون جماهير للأخير".

وتابع "في أي مكان آخر يتسبب ما حدث في إعادة المباراة".

وأردف "ما حدث قد حدث وانتهى. الأهم هو الاستفادة من دروس الماضي".

وأتم "لا نريد أن نترك أي أحد يُعكر صفو العلاقة القديمة بين الأهلي والترجي".

قبل انطلاق نهائي الترجي أمام الأهلي، تعرض هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر لإصابة في الرأس بسبب تراشق بالحجارة على حافلة الأهلي من جانب بعض من جماهير الترجي.

نهائي إفريقيا انتهى بفوز الترجي التونسي على حساب الأهلي. المارد الأحمر انتصر ذهابا 3-1 وخسر إيابا 3-0.

وبدأ الترجي التونسي مشواره في مجموعات إفريقيا هذا العام بالتعادل أمام هوريا الغيني في المجموعة الثانية من البطولة الإفريقية.

الأهلي بدوره حقق الانتصار أمام فيتا كلوب في افتتاح مشواره في مجموعات إفريقيا.

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