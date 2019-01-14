تقرير يوناني: بيراميدز يرغب في ضم عمرو وردة

الإثنين، 14 يناير 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

زعمت صحيفة (مترو سبورت) اليونانية بوجود رغبة لدى نادي بيراميدز للتعاقد مع عمرو وردة محترفنا المصري في صفوف باوك اليوناني.

وفقا للتقرير اليوناني، فـ بيراميدز بدأ في مفاوضاته مع باوك وعمرو وردة من أجل ضم جناح منتخب مصر خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى "احتمالية عودة وردة إلى مصر من جديد تبدو صعبة وليست واردة".

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وأردفت الصحيفة "ولكن الأمور قد تتغير بسبب العرض المالي الكبير المنتظر لـ باوك واللاعب نفسه"، وفقا للتقرير.

صاحب الـ 25 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بقميص باوك في كل البطولات.

وسجل وردة هدفا وصنع آخر خلال مشاركاته هذا الموسم مع باوك.

ويرتبط وردة بعقد مع باوك حتى 2020 وإمكانية رحيلة من الفريق تتزايد بسبب "الأزمات السابقة مع المدرب"، وفقا للصحف اليونانية.

وردة أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.

تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم كشف في وقت سابق عن اجتماعه مع الجهاز الفني والإداري لـ فريق بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد خطة لدعم النادي. (طالع التفاصيل)

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