تايمز: مورينيو لن يقدر على الحديث عن مانشستر يونايتد مع بي إن سبورتس

الكل ينتظر ظهور جوزيه مورينيو الأول عقب إقالته من مانشستر يونايتد. ظهوره سيكون مع قنوات بي إن سبورتس ولكن لا تنتظر منه الحديث عن فترته مع النادي الإنجليزي.

صحيفة تايمز البريطانية كشفت في تقرير حصري لها أن "مورينيو سيتقاضى 60 ألف جنيه إسترليني مقابل كل مباراة سيقوم بتحليها مع قنوات بي إن سبورتس".

ولكن الأزمة ليست هنا، بل فيما كشفت صحيفة تايمز.

وكشفت تايمز: "مورينيو لن يقدر على الحديث عن مانشستر يونايتد وأي كواليس خاصة بفترته مع النادي وذلك بناءً على شرط تواجد ضمن شروط إنهاء عقده مع الفريق".

مورينيو حصل على 15 مليون جنيه إسترليني مقابل إنهاء فترته مع مانشستر يونايتد إلى جانب عدم حديثه عن الفريق الإنجليزي.

محاميو مورينيو سيراقبون بث بي إن سبورتس لضمان التزام مورينيو بالاتفاق وعدم حديثه عن فترته مع مانشستر يونايتد.

الاستثنائي مورينيو سيُحلل مواجهة السعودية أمام قطر يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من كآس آسيا.

بعدها سيظهر مورينيو في الأستوديو التحليلي لمواجهة أرسنال أمام تشيلسي يوم السبت في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

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