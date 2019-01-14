حكم لقاء الزمالك واتحاد طنجة.. ذكرى سيئة حمراء لـ الأبيض

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة لقاء الزمالك واتحاد طنجة إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

الزمالك تعادل سلبيا أمام اتحاد طنجة في المغرب في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

ويحل اتحاد طنجة ضيفا على الزمالك يوم السبت المقبل في إياب نفس الدور. لقاء يُديره الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

جوميز أدار مباراة واحدة لـ الزمالك وكانت في دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في النسخة قبل الماضية من البطولة.

اتحاد العاصمة انتصر على الزمالك بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دور المجموعات وقتها.

خسارة الزمالك تسببت في تعقيد موقف الفريق الأبيض في المجموعة، وفي النهاية فشل في التأهل.

وشهدت المباراة خروج طارق حامد مطرودا بعد لقطة الاشتباك مع أمير سعيود.

الحكم الجنوب إفريقي سقط أرضا أثناء محاولاته الوقوف أمام أمير سعيود لمنعه من الاعتداء على لاعب الزمالك.

وفي النهاية، قرر الحكم طرد الثنائي في الدقيقة 60.

أمير سعيود طرد مباشر، بينما حصل طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب.

النتيجة كانت تشير وقتها لتقدم الفريق الجزائري بهدف مقابل لا شيء، ومع تبقي نصف ساعة من المباراة، سجل اتحاد العاصمة الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة.

ولم يدر جوميز أي مباراة لاتحاد طنجة في البطولات الإفريقية.

جوميز مع مصر

المنتخب المصري من جانبه لم يخسر أي مباراة مع فيكتور جوميز الذي يعد واحدا من أفضل الحكام على الساحة الإفريقية.

الفراعنة فازوا على أوغندا بهدف مقابل لا شيء في تصفيات الوصول إلى كأس العالم بهدف محمد صلاح في الدقائق الأولى من المباراة.

أما المباراة الثانية لـ جوميز مع مصر فكانت أمام تونس في اللقاء الذي انتهى 3-2 في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف قاتل من محمد صلاح كتب انتصار المنتخب المصري على التونسي 3-2.

الظهور الأخير لـ جوميز مع الفرق المصرية كانت مع الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

وفاق سطيف الجزائري فاز على الأهلي 2-1 في إياب نصف النهائي، ولكن المارد الأحمر وصل النهائي بفضل الانتصار ذهابا 2-0.

وفي النهاية خسر الأهلي اللقب أمام الترجي التونسي.

اقرأ أيضا

آخر مستجدات مستشفى الأهلي

اسمان جديدان في قائمة الأهلي الإفريقية وقائمة مباراة الساورة

دفاع روبيرتسون عن صلاح

حسابات التأهل والصدارة في كأس آسيا

حوار مطول مع تركي آل الشيخ