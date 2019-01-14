حكم لقاء شبيبة الساورة أمام الأهلي.. حضور أخير مع الأحمر ضد الترجي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة لقاء شبيبة الساورة الجزائري أمام الأهلي إلى الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.

الأهلي يحل ضيفا على شبيبة الساورة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الجابوني إيريك كاستان أدار 4 مباريات سابقة لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بينما لم يدر أي لقاء للفريق الجزائري في البطولة الإفريقية.

الظهور الأخير لـ كاستان مع الأهلي كان في لقاء المارد الأحمر أمام الترجي التونسي في دور المجموعات الموسم الماضي، في رادس.

وقتها انتصر الأهلي على الترجي بهدف وليد أزارو. انتصار في الـ 17 من أغسطس مهد الطريق للمارد الأحمر لتصدر مجموعته.

وحقق المارد الأحمر انتصارين تحت صافرة الحكم الجابوني بينما خسر مرتين ولم يتعادل.

الخسارة الأولى لـ الأهلي مع كاستان كانت أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح، بينما الخسارة الثانية والأخيرة كانت في نصف نهائي البطولة من العام قبل الماضي.

النجم الساحلي فاز على الأهلي في تونس 2-1 إلا أن المارد الأحمر اكتسح الفريق التونسي في الإياب بسداسية ليطير لنهائي البطولة قبل أن يخسر اللقب أمام الوداد الرياضي المغربي.

فأل حسن

ويعد الحكم الجابوني فألا حسنا على الكرة المصرية. المنتخب المصري لم يخسر أي مباراة في حضور إيريك كاستان.

إيريك كاستان كان شاهدا على كسر المنتخب المصري لعقدة المنتخب المغربي.

منتخب مصر انتصر على المغرب بهدف مقابل لا شيء في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

هدف قاتل في الدقيقة 88 كتب انتصار الفراعنة على المغرب لأول مرة منذ 1986 وكتب تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي في أمم إفريقيا.

وواصل المنتخب مشواره في البطولة حتى النهائي، قبل أن يخسر أمام الكاميرون بثنائية مقابل هدف.

وقبل مواجهة المغرب، أدار للفراعنة مباراتين سابقا.

المباراة الأولى كانت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حين فازت مصر على تنزانيا بهدفين مقابل لا شئ خارج الأرض.

وفي هذا اللقاء، احتسب كاستان ركلة جزاء ضد مصر بعد خطأ من عمرو وردة، إلا أن المنتخب التنزاني أهدرها، ليعزز صلاح هدفه بأخر وتتأهل مصر رسميا إلى أمم إفريقيا 2017 بعد غياب لثلاث نسخ متتالية.

المباراة الثانية التي أدارها كاستان لمصر كانت أمام غانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018.

مصر فازت بهدفين مقابل لا شئ، واحتسب كاستان فيها ركلة جزاء لصالح مصر، سجل منها محمد صلاح هدفه الثالث في حضرة هذا الحكم، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثاني وتتصدر مصر المجموعة بست نقاط.

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