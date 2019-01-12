هل يمكن لمدافع الأهلي ساليف كوليبالي الاستمرار في صفوف الأحمر في دوري أبطال إفريقيا، رغم اقتراب رفع اسمه من القائمة المحلية؟

كوليبالي مقيد مع الأهلي إفريقيا، ولكنه قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن مباراة فيتا كلوب مساء اليوم السبت ستكون الأخيرة له بالقميص الأحمر، فما هو موقف المدافع المالي من الاستمرار إفريقيا بالرغم من رفع اسمه محليا في القريب العاجل؟

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "مشاركة كوليبالي مع الأهلي في إفريقيا في حالة عدم وجود اسمه في القائمة المحلية مستحيل".

وأردف "الأساس في مشاركة اللاعب مع ناديه هو قيده في القائمة المحلية للنادي".

وأتم "رفع اسم كوليبالي من القائمة المحلية لا يعطيه الحق في المشاركة الإفريقية، وهذا أمر طبيعي لأن اسمه لن يكون موجودا في اتحاد الكرة المصري".

وانتقل صاحب الـ30 عاما للأهلي مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، ولعب 21 مباراة سجل فيهم 3 أهداف.

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