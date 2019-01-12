يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن موعد بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل أفضل كثيرا من موعدها السابق الذي كان يقام في شهري يناير وفبراير.

وقال حازم إمام في تصريحات لـ FilGoal.com: "إقامة بطولة أمم إفريقيا في الصيف سيمنح الفرصة للاعبين المحترفين في أوربا للمشاركة فيها دون تعارض مع مواعيد البطولات المحلية بأوروبا".

وأوضح "هذه المشكلة كانت تمنع مشاركة بعضهم في البطولة القارية كما حدث مع بعض لاعبي الكاميرون في البطولة السابقة التي فازت بلقبها، فلم تعد هناك بطولات قارية كبيرة تقام في منتصف الموسم سوى بطولة الأمم الآسيوية".

حازم أتبع "الموعد السابق للبطولة كان يصب في صالح منتخبات شمال إفريقيا، إذ كانت البطولة في منتصف مواسمها المحلية ولاعبيها في قمة مستواهم الفني والبدني".

عضو اتحاد الكرة واصل "إقامة بطولة أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا هو نوع من الترويج والتسويق للبطولة في الدور الأول، وذلك سيمنح الفرصة لمشاركة بعض المنتخبات لأول مرة في تاريخها مثل منتخبي موريتانيا ومدغشقر، وهى فرصة طيبة لظهور مثل هذه المنتخبات، كما أنها فرصة طيبة أن تستضيف مصر البطولة في شكلها الجديد وسيحسب لمصر تاريخيا أنها نظمت تلك البطولة ".

أسطورة الكرة المصرية أكمل حديثه قائلا "البطولة ستدخل مراحلها الجادة اعتبارا من الدور الثاني بعد أن تخرج المنتخبات الضعيفة بعد مباريات الدور الأول ".

وعن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية، قال حازم "إقامة البطولة في مصر سيغير من أهداف منتخب مصر الذي سيلعب من أجل الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، خاصة وأن الجمهور المصري سيكون حاضرا ومساندا للمنتخب وطامع في الفوز باللقب، أما حينما تكون البطولة خارج مصر فالهدف هو الوصول للأدوار النهائية".

وأتم "استضافة مصر لبطولة إفريقيا سيكون فرصة طيبة من أجل عودة الجماهير للملاعب بصورة حقيقة بعد فترة غياب طويلة، وهذا أمر يصب في صالح الكرة المصرية بشكل عام وهو ما سيساهم في استعادة الكرة المصرية لمكانتها السابقة كواحدة من القوى الكروية في المنطقة".

كانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 شهري يونيو ويوليو المقبلين على حساب جنوب إفريقيا، بعد سحب البطولة من الكاميرون.

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