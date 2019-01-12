خاص تشكيل الأهلي المتوقع – مروان يقود الهجوم.. وثلاث صفقات قد يبدأون أمام فيتا

السبت، 12 يناير 2019 - 11:11

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي - سموحة

ثلاث صفقات جديدة قد نراهم في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب.

يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستقر مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للأهلي على التشكيل الأقرب للقاء.

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رمضان صبحي سيبدأ بين الصفقات الجديدة، مع استمرار المفاضلة بين ساليف كوليبالي وأيمن أشرف لقلب الدفاع، وبين حسين الشحات مع ناصر ماهر في خط الهجوم، مع أفضلية لكوليبالي والشحات.

وسيقود مروان محسن خط الهجوم في غياب وليد أزارو، وصلاح محسن مهاجما الفريق للإصابة.

على الجهة الأخرى، سيبدأ محمد الشناوي كحارس أساسي للفريق.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع في اللقاء كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي (ياسر إبراهيم) – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – هشام محمد.

أمامهم: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات (ناصر ماهر).

الهجوم: مروان محسن.

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