الكشف عن سبب إقامة ودية مارس في نيجيريا رغم نقل أمم إفريقيا لمصر

حين تكون البطولة في ضيافتك تتهافت المنتخبات على طلب ملاقاتك وديا على أرضك للتعود على الأجواء، لكن مصر ستواجه نيجيريا وديا في مدينة أسابا.

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره النيجيري يوم 26 مارس المقبل في مباراة ودية، ستقام على ملعب (ستيفين كيشي) بمدينة أسابا النيجيرية.

لماذا ستقام المباراة في نيجيريا وليست في مصر؟

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية "سنواجه منتخب النيجر يوم 22 مارس في النيجر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تفرض أن يكون المسافة بين المباراتين في نفس الأسبوع الدولي بمسافة معينة، وتلك المسافة أكبر من المسافة بين مصر والنيجر".

وواصل "بالتالي كان لابد أن نخوض المباراة الودية في نيجيريا أو الكاميرون، أو مالي".

المتحدث باسم اتحاد الكرة أتم "بالتالي كنا مجبرين على أن تقام المباراة في نيجيريا، أو ألا نخوض مباراة ودية أساسا".

كانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وذلك بعد سحب البطولة من الكاميرون.

وتستعد مصر لمواجهة منتخبي النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ونيجيريا في مباراة ودية خلال شهر مارس المقبل.

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