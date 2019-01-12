طبيب الأهلي: سعد سمير جاهز لمباراة شبيبة الساورة.. وهذا موعد عودة صلاح محسن

السبت، 12 يناير 2019 - 11:39

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الجيش - سعد سمير

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن جاهزية سعد الدين سمير مدافع الفريق لمباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "سعد سمير تعافى تماما من إصابته، ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ عدة أيام دون أي شكوى".

وأضاف "اللاعب أصبح جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة شبيبة الساورة، والأمر الآن في يد الجهاز الفني للفريق".

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من جهة أخرى، تحدث خالد محمود عن موعد عودة صلاح محسن مهاجم الفريق، فقال "صلاح محسن سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة شبيبة الساورة الجزائري ".

وأتبع "اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية ".

وأخيرا، تحدث طبيب الأهلي عن حالة وليد أزارو المهاجم المغربي، فقال "أزارو سيجري أشعة على العضلة الضامة لتحديد موعد انتظامه في برنامجه التأهيلي".

وأتبع "اللاعب يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة طوال الفترة الماضية، فيما ستحدد الأشعة التي يجريها موعد بدء تنفيذ برنامجه التأهيلي من الإصابة".

ويعاني أزارو من شد في العضلة الضامة، وأكدت التقارير الطبية للاعب أن فترة غيابه قد يصل لمدة تقترب من ٦ أسابيع".

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الفريق في الجولة الثانية مع فريق شبيبة الساورة بالجزائر يوم الجمعة المقبل.

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