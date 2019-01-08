كوليبالي لـ في الجول: أرحل عن الأهلي خلال أيام.. مباراة فيتا كلوب ستكون الأخيرة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 22:52

كتب : أحمد الخولي

كوليبالي - الشناوي - الأهلي - سموحة - أوكري

كشف ساليف كوليبالي مدافع الأهلي عن رحيله من الفريق خلال أيام على أن تكون مباراة فيتا كلوب هي الأخيرة.

ويلعب الأهلي مباراة المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل.

وقال كوليبالي في تصريحات لـ FilGoal.com عن مستقبله مع الأهلي: "اتفقت مع الجهاز الفني على كل شيء وسأرحل عن الفريق خلال أيام".

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وتابع "مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا هي أخر ظهور لي بقميص الفريق، وإن شاركت سوف أؤدي بنفس القوة والحماس والتركيز".

وأتم كوليبالي "لم أحدد وجهتي المقبلة حتى الآن.. ويمكنني توجيه رسالة لجمهور الأهلي عقب مواجهة فيتا كلوب".

وشارك كوليبالي في مواجهة الأهلي أمام سموحة اليوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

كوليبالي الأهلي فيتا كلوب

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