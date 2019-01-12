خاص مدرب المنتخب لـ في الجول: إقامة أمم إفريقيا في مصر يجعل الفوز بها حتميا

السبت، 12 يناير 2019 - 12:25

كتب : عاطف شادي

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف محمد النني في النيجر

يرى أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر أن إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر سيضع عبء أكبر على المنتخب من إقامتها في الخارج.

وقال ناجي في تصريحات لـFilGoal.com: "حين تأهلنا لكأس الأمم الإفريقية كان هدفنا واحدا، ألا وهو المنافسة على اللقب مثلما يكون الحال في كل بطولة نشارك فيها".

وأضاف "ولكن لعب البطولة في مصر سيجعل الحمل أكبر علينا، الآن لابد أن نفوز باللقب في ظل دعم الجمهور المنتظر".

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مدرب حراس المنتخب واصل "الجمهور صنع الفارق معنا خلال تصفيات كأس العالم، ولذلك فأنا متأكد أنه سيكون داعما قويا لنا في البطولة ويمنحنا نقطة قوة كبيرة أيضا".

وأتبع "خافيين أجييري مدرب منتخب مصر، وضع يده على التشكيل الأفضل للمنتخب، وهذا سيساعدنا على تحقيق اللقب".

ناجي أتم "في النهاية أشكر اتحاد الكرة على نقل البطولة إلى مصر، لأن ذلك سيساعدنا جدا، وسنبدأ العمل من الآن بالتحضير لمعسكر مارس من أجل مباراتي نيجيريا والنيجر".

كانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وذلك بعد سحب البطولة من الكاميرون.

وتستعد مصر لمواجهة منتخبي النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ونيجيريا في مباراة ودية خلال شهر مارس المقبل.

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