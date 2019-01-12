لأول مرة بعد غياب طويل يتحدث علي فتحي ظهير أيسر الزمالك السابق عن حقيقة اعتزاله كرة القدم وسبب "مضاعفة" إصابته وكيف يخطط لمستقبله.

علي فتحي ظهر في الملاعب لأخر مرة في الثامن من شهر أغسطس من عام 2016 عندما شارك مع الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر الذي انتهى لصالح الأبيض 3-1.

فهل اعتزال علي فتحي كرة القدم؟ يُجيب صاحب الـ 26 عاما: "لا لم اعتزال. كل ما يُقال عن اعتزالي كرة القدم ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في حواره مع FilGoal.com "كيف اعتزال وكنت قريبا من الاحتراف الخارجي مع نهاية الموسم الماضي".

وأوضح "عندما وضعني الزمالك في قائمة الانتظار، كنت قريبا من الانضمام لـ فانكوفر وايتكابس الكندي الذي كان يلعب في صفوفه علي غزال، وبالفعل اتفقنا على كل الأمور ولكنني في النهاية لم أستطع إنهاء الإجراءات مع السفارة الأمريكية في مصر، وفشل الأمر".

وواصل "لا ارتبط بعقد مع أي فريق في الوقت الحالي ولكنني امتلك أكثر من عرض بالدوري المصري وكذلك انتظر الحصول على عرض خارجي. حسم احترافي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأردف "وحتى إذا لم يحدث واحترفت، سأنضم لأحد أندية الدوري المصري مع بداية الدور الثاني".

الإصابة مع الزمالك

ويرى علي فتحي "تعرضت للظلم في الزمالك وتم علاجي بشكل خاطئ تماما".

واستدل "عندما سافرت إلى ألمانيا، أخبرني الطبيب هناك بأنني عُلجت بشكل خاطئ تماما بل وتسبب ذلك العلاج الخاطئ بمضاعفة إصابتي. أكثر من طبيب تم تغييره في الزمالك وتسبب ذلك في علاجي بشكل خاطئ ومضاعفة إصابتي".

وكشف "لدي مستحقات في الزمالك بقيمة 900 ألف جنيه ولم أحصل عليها حتى الآن. تقدمت بشكوى بالفعل لاتحاد الكرة منذ حوالي 4 أو 5 أشهر ولم أحصل على مستحقاتي حتى اللحظة".

ويُكمل "البعض يتحدث أنني لدي إصابة مزمنة. هذا ليس صحيحا على الإطلاق. كنت أشارك بشكل طبيعي في التدريبات مع الزمالك وفي المباريات الودية، فكيف أفعل ذلك وأنا مصاب".

وأتم "الكثير يتحدث عني بشكل خاطئ في الإعلام. مشكلتي الحقيقة أنني لست قريبا من الإعلام.. أعلم ذلك جيدا".

وانضم علي فتحي إلى صفوف الزمالك في صيف 2016 قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة في أغسطس من نفس العام ليغيب تماما عن ممارسة كرة القدم.

ولعب علي فتحي 3 مباريات بقميص الزمالك في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولم يشارك في أي لقاء في الدوري.

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