لاسارتي: جاهزون لمواجهة فيتا.. وأشرف بنفسي على برنامج عودة المصابين

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن مواجهة فيتا كلوب في بداية مشوار مجموعات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى "نحن جاهزون".

الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الأولى من الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاسارتي: سنبذل كل جهودنا من أجل تخطي دور المجموعات أولا. والبداية أمام فيتا كلوب".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوار المجموعات أمام فيتا كلوب. نحن جاهزون لذلك".

وأشار "شاهدت تسجيلات لفريق فيتا وأعلم جيدا أن المواجهة لن تكون سهلة".

وأكمل حديثه قائلا "غياب مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة يعد أمرا مزعجا".

وأردف "ولكنني أشرف بنفسي على البرنامج التأهيلي لعودتهم".

وواصل "الفوز على سموحة أعاد لنا الثقة والفريق يمتلك عناصر جيدة من اللاعبين".

وأشار "قمنا بقيد 3 لاعبين في القائمة الإفريقية ويتبقى لنا 4 مقاعد في الوقت الحالي".

وتابع "سندرس جيدا من سيتم تسجيله في القائمة الإفريقية لـ الأهلي".

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كشف لـFilGoal.com قيد الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم في القائمة الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وبعد قيد هذا الثلاثي يتبقى للأهلي 4 أماكن في القائمة الإفريقية يستطيع استكمالهم قبل نهاية شهر يناير الجاري.

مصدر في الأهلي كشف في وقت سابق اقتراب جونيور أجاي ومحمود وحيد من الانضمام للقائمة إلى جانب اقتراب مؤمن زكريا ومفاضلة بين صالح جمعة وأحمد الشيخ. (طالع التفاصيل)

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