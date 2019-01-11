فان دايك يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة لاعب الشهر.. وكلوب الأفضل في ديسمبر

توج فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي متفوقا على زميله في الفريق محمد صلاح.

وكان فان دايك ينافس صلاح وكل من إدين هازارد (تشيلسي) وهاري كين (توتنام) وهيونج مين سون (توتنام) وفيليبي أندرسون (وست هام يونايتد) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

وشارك فان دايك في سبع مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الماضي وسجل هدفا في شباك ولفرهامبتون وصنع آخر أمام إيفرتون.

كما توج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وتفوق كلوب على كل من ماوريسيو بوكيتينو (توتنام) وماوريسيو ساري (تشيلسي) ونونو سانتو (ولفرهامبتون) ومانويل بيلليجريني (وست هام).

وقاد كلوب ليفربول للفوز في كل السبع مباريات التي خاضها الفريق في شهر ديسمبر وساهموا في تصدره لجدول الترتيب.

فيما ظفر أندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس بجائزة هدف الشهر والذي سجله في شباك مانشستر سيتي.

وتفوق تاونسند على كل من بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وجوزيه هوليباس (واتفورد) وكريستيان إريكسن (توتنام) وفيكتور كاماراسا (كارديف سيتي) وهاري كين (توتنام).

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