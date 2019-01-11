ساري: بايرن لم يحترمنا وتصرفاتهم تفتقد للاحترافية.. ومستحيل رحيل ويليان في يناير

شن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي هجوما قويا على إدارة بايرن ميونيخ بسبب رغبة الأخير في التعاقد مع هودسون أودوي لاعب البلوز.

حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ أعلن في وقت سابق وبشكل صريح رغبة ناديه في ضم أودوي من تشيلسي.

ولكن ساري أبدى غضبه بسبب تصريحات بايرن ميونيخ.

وقال ساري: "أعتقد أن ما حدث من بايرن ميونيخ يفتقد للاحترافية".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل "هم تحدثوا عن لاعب مرتبط بعقد مع تشيلسي. هم لم يحترمونا ولا أعرف ماذا أقول أمام ما حدث منهم".

وأردف "أنا سعيد للغاية بـ أودوي وتطوره. هو يتحسن كثيرا في الجانب الدفاعي ويحتاج إلى التحسن والتطور في الجانب الخاص بالتحرك دون كرة".

وواصل "هو يعمل بجد وأنا سعيد للغاية به وأتمنى أن يكون مستقبله هنا معنا في تشيلسي".

أودوي، الجناح الإنجليزي الشاب صاحب الـ 18 عاما يعد من أبزر مواهب أكاديمية تشيلسي ولفت الأنظار بشدة بسبب أدائه مع منتخب إنجلترا تحت السن.

ولعب أودوي 13 مباراة هذا الموسم بقميص البلوز من بينهم 5 مباريات مع فريق الشباب. سجل هدفين وصنع 5 أهداف.

وتطرق ساري للحديث عن رغبة برشلونة في التعاقد مع البرازيلي ويليان، قائلا: "لم أتلق أي أخبار بخصوص ويليان. ليس لدي أي فكرة حول الأمر".

وأشار "عليكم التواصل مع إدارة تشيلسي لسؤالهم عن سوق الانتقالات لأنك إذا سألتني عن السوق فأنت تضعني في ورطة لأنني لا أعرف الإجابات".

واستدرك "ما أعرفه جيدا أن ويليان يعد لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا. ولذلك أعتقد أنه من المستحيل الاستغناء عنه في يناير".

وأكمل حديثه قائلا: "ويليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأجاب ساري على سؤال (هل سيتم التعاقد مع مهاجم جديد في حالة رحيل ألفارو موراتا؟) قائلا: "بكل تأكيد إذا رحل موراتا، سنحتاج لبديل".

وتابع "لكن الآن موراتا هنا وعليه أن يفكر في اللعب فقط. في سوق الانتقالات، يوجد 300 لاعب يتداول أخبارهم بالرحيل وكل ما عليك فعله هو التركيز على المباراة المقبلة فقط".

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