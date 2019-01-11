رد حمادة أنور مدير الكرة في نادي بتروجيت على تصريحات باسم مرسي بخصوص عدم رغبته في اللعب لصاحب المركز الأخير في الدوري، مشيرا إلى "هو من طلب الانضمام لنا وليس العكس".

باسم مرسي غرد في وقت سابق على حسابه الشخصي على (تويتر) ليكشف تعثر انتقاله إلى سموحة، قبل أن يوضح: "الآن أمام اختيارين، إما اللعب للزمالك وهو ما يرفضه المدرب. أو اللعب لصاحب المركز الأخير في الدوري. هل يفترض أن يكون هذا هو مصيري". (طالع التفاصيل)

وقال حمادة أنور:"بعد تصريحات باسم مرسي كان عليا الرد في بيان رسمي عليه وهو ما حدث بالفعل".

وأصدر بتروجيت بيانا رسميا على لسان حمادة أنور يكشف من خلاله رغبة باسم في الانضمام لهم وليس العكس.

وسرد حمادة أنور بداية القصة مع باسم مرسي لـFilGoal.com قائلا: "باسم مرسي تحدث معي وأخبرني برغبته في الانضمام للفريق وخصوصا أنه من ناشئ النادي بل وأخبرني بأنه يستحق أيضا ارتداء شارة قيادة بتروجيت".

وواصل "بعد حديث باسم مرسي معي، تحدثت مع إدارة النادي وعرضت عليهم الأمر. باسم بالنسبة لي هو أخي الصغير وبعدها سافر لأداء العمرة وأخبرني بأنه سيتحدث معي من جديد عقب عودته".

وتابع "بعدها تعجبت من تصريحاته بأنه لا يريد اللعب لصاحب المركز الأخير. هو من تحدث معنا من الأساس ولم نفرض الأمر عليه".

وأكمل حديثه قائلا: "الأمر انتهى بالنسبة لنا ولا يشغل تفكيرنا من الأساس. لن ينضم لنا وتم غلق الصفحة نهائيا".

وأشار " لا نرغب في إعطاء الموضوع أكبر من حجمه الطبيعي. تصريحات باسم مرسي كانت غريبة ونحن أغلقنا الصفحة والأمر انتهى".

باسم مرسي خرج معارا من الزمالك إلى لاريسا اليوناني بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ عقده مع الفريق ويعود للقلعة البيضاء في انتظار تحديد مصيره.

مهاجم الزمالك صاحب الـ 27 عاما كان على أعتاب سموحة بعدما أعلن الأخير التعاقد مع اللاعب، إلا أن الصفقة توقفت "بسبب الزمالك" وفقا لتصريحات اللاعب السابقة.

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