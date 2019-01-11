تقنية الـVAR ربما تكون حاضرة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

توجه FilGoal.com بالسؤال لمصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "هل يتم تطبيق تقنية الفيديو في أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر؟".

وأجاب المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- قائلا "الأمر لم يحسم بعد داخل الاتحاد الإفريقي، لكن من الوارد تطبيق تقنية حكم الفيديو ".

وأضاف "القرار بشكل نهائي سيحدده أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع لجنة الحكام الرئيسية بالكاف في مرحلة لاحقة".

وأتم "تقنية حكم الفيديو تم تطبيقها في نهائي دوري أبطال افريقيا، ما يعني أن الأمر كان في طور التجربة، ونتيجة تقييم هذه التجربة سيكون حاسما في قرار تطبيقها في بطولة أمم إفريقيا من عدمه".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما فازت بالتنظيم على حساب ملف جنوب إفريقيا.

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