مانيتشي يحكي كيف تخفى مورينيو في سلة غسيل ليتحدث مع اللاعبين بعد طرده!

الجمعة، 11 يناير 2019 - 16:58

كتب : نادر عيد

مورينيو

لم يستسلم جوزيه مورينيو بعدما أشار له الحكم بالخروج من الملعب، تحايل ليتحدث مع اللاعبين ولم يبال بالقمصان المتسخة ذات الرائحة الكريهة التي كانت وسيلته للاختباء عن أعين المراقبين.

حكى مانيتشي البرتغالي الذي لعب تحت قيادة مورينيو في بورتو وتشيلسي تلك الواقعة في كتابه "مانيتشي 18" والتي عكست كيف كان الأخير حريصا على توجيه التعليمات اللازمة أيا كانت المعوقات.

وكتب مانيتشي "في الموسم الثاني لمورينيو مع بورتو تم منعه من إعطائنا التعليمات بين الشوطين في مباراتنا أمام بوافيشتا".

أخبار متعلقة

أحمد ناجي يرد على عودة الحضري للمنتخب: "اختياراتي دائما لمصلحة ومستقبل الكرة المصرية" مران المستبعدين في الزمالك – تدريبات بدنية لحفني وبوطيب وظهور للشباب تقرير: برشلونة يفتح الباب أمام موراتا مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: البدايات ترسم مشوار الفرق.. سنلعب للفوز أمام مازيمبي

"كنا جميعا في غرفة الملابس وفجأة سلة بها ملابس متسخة ظهرت في منتصف الغرفة! وفي وسط الملابس كان مورينيو!".

"لقد أخفى نفسه ليستطيع دخول غرفة الملابس ليمنح تعليماته للاعبين".

سواء كان لقاء الدور الأول أو الثاني في ذلك الموسم، كانت تعليمات مورينيو فعالة بكل تأكيد. في المباراتين فاز بورتو على بوافيشتا بهدف في الشوط الثاني.

عرفت أوروبا مورينيو في ذلك الموسم (2003-2004) الذي قاد فيه بورتو للمجد بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

بعدها، انتقل إلى عاصمة الضباب ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل مورينيو منذ أيام عن مانشستر يونايتد بسبب تراجع نتائج الفريق ولم تتضح بعد وجهته المقبلة.

وأعلنت شبكة بي.إن.سبورتس تعاقدها مع البرتغالي لتحليل مباريات كأس آسيا 2019 والدوري الإنجليزي.

مورينيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

باسم مرسي: لم أقصد بتروجيت بتصريحاتي.. كل التوفيق لهم دقيقة | الدوري المصري
الملك ميورا يجدد عقده مع يوكوهاما لعام إضافي.. سيلعب حتى عمر الـ52 12 دقيقة |
مونديال اليد - مجموعة مصر.. الأرجنتين والمجر تتعادلان والمنافسة تشتعل 22 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر مجموعة الإسماعيلي - الإفريقي (0) - (0) الرياضي القسنطيني 25 دقيقة | إفريقيا
يجتمع من جديد مع هنري.. رسميا – فابريجاس إلى موناكو 30 دقيقة | أوروبا
بيتزي: بمستوانا أمام كوريا الشمالية لن يهزمنا أحد.. ولا نحتاج إلى مهاجم صريح 44 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك