مانيتشي يحكي كيف تخفى مورينيو في سلة غسيل ليتحدث مع اللاعبين بعد طرده!

لم يستسلم جوزيه مورينيو بعدما أشار له الحكم بالخروج من الملعب، تحايل ليتحدث مع اللاعبين ولم يبال بالقمصان المتسخة ذات الرائحة الكريهة التي كانت وسيلته للاختباء عن أعين المراقبين.

حكى مانيتشي البرتغالي الذي لعب تحت قيادة مورينيو في بورتو وتشيلسي تلك الواقعة في كتابه "مانيتشي 18" والتي عكست كيف كان الأخير حريصا على توجيه التعليمات اللازمة أيا كانت المعوقات.

وكتب مانيتشي "في الموسم الثاني لمورينيو مع بورتو تم منعه من إعطائنا التعليمات بين الشوطين في مباراتنا أمام بوافيشتا".

"كنا جميعا في غرفة الملابس وفجأة سلة بها ملابس متسخة ظهرت في منتصف الغرفة! وفي وسط الملابس كان مورينيو!".

"لقد أخفى نفسه ليستطيع دخول غرفة الملابس ليمنح تعليماته للاعبين".

سواء كان لقاء الدور الأول أو الثاني في ذلك الموسم، كانت تعليمات مورينيو فعالة بكل تأكيد. في المباراتين فاز بورتو على بوافيشتا بهدف في الشوط الثاني.

عرفت أوروبا مورينيو في ذلك الموسم (2003-2004) الذي قاد فيه بورتو للمجد بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

بعدها، انتقل إلى عاصمة الضباب ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل مورينيو منذ أيام عن مانشستر يونايتد بسبب تراجع نتائج الفريق ولم تتضح بعد وجهته المقبلة.

وأعلنت شبكة بي.إن.سبورتس تعاقدها مع البرتغالي لتحليل مباريات كأس آسيا 2019 والدوري الإنجليزي.