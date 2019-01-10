قيد الأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم في قائمته الإفريقية والآن يتبقى له أربعة لاعبين يحق له قيدهم فمن ينضم؟

قال مصدر في الأهلي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "بعد مشاورات للجهاز الفني مع المدرب مارتين لاسارتي فالأقرب حتى الآن للقيد هما جونيور أجاي ومحمود وحيد".

وأوضح "أجاي سيتم قيده على حساب ساليف كوليبالي الذي سيرحل عن الأهلي عقب مواجهة فيتا كلوب أما محمود وحيد فسيكون لدعم الجبهة اليسرى مع علي معلول".

وتابع "الآن يتبقى للأهلي مكانين متاحين لقيد لاعبين آخرين في قائمته الإفريقية".

وأردف المصدر "مؤمن زكريا مرشح بقوة للدخول في القائمة".

أكمل "ويتبقى بعد ذلك مكان وحيد لكل من صالح جمعة أو أحمد الشيخ".

قبل أن يستدرك ويتم "كل شيء وارد للتغيير لكن هذا هو السيناريو الأقرب حتى الآن".

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق إن: " الأهلي يستطيع تسجيل أي لاعب في أي وقت بسبب سهولة الاجراءات من النظام الإلكتروني للقيد في الاتحاد الإفريقي".

ويستعد الأهلي للقاء فيتا كلوب السبت المقبل في ملعب برج العرب في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في ملعب برج العرب.

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