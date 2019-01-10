أتم الأهلي إجراءات قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق الإفريقية التي تخوض بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "أتممنا قيد 3 لاعبين في قائمة الأهلي الإفريقية قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل وهم حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم".

وأضاف "هناك 4 أماكن متبقية يتنافس عليهم كل مجموعة اللاعبين التي لم تقيد بعد وخلال الساعات القليلة القادمة سيتحدد هويتهم".

وأكمل "الأهلي يستطيع تسجيل أي لاعب في أي وقت بسبب سهولة الاجراءات من النظام الإلكتروني للقيد في الاتحاد الإفريقي".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع حسين الشحات من العين الإماراتي وياسر إبراهيم من سموحة ورمضان صبحي إعارة من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وبعد قيد هذا الثلاثي يتبقى للأهلي 4 أماكن في القائمة الإفريقية يستطيع استكمالهم قبل نهاية شهر يناير الجاري.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال بجانب فيتا كلوب وشباب الساورة وسيمبا التنزاني.

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