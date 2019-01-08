عبد الحفيظ ردا على الهجوم ضده: أسير أمام منزلك كثيرا.. فلتتحمل نتيجة أفعالك

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي - الإنتاج

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على هجوم رئيس مجلس إدارة الزمالك، مشيرا إلى "لابد من أن تحترمني لكي احترمك".

وقال سيد عبد الحفيظ: "لا تنتظر مني احترامك وأنت لا تحترمني".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "فلتتحمل نتيجة أفعالك، طالما لا تتعامل باحترام".

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وحرص عبد الحفيظ على الاعتذار لأهالي منطقته الفيوم، بسبب هجوم رئيس الزمالك، قائلا: "اعتذر لكم".

وأشار في رسالته"أذهب إلى الفيوم كل ثلاثة أيام أو كل أسبوعين، بل وأسير أمام منزلك كثيرا".

وواصل "أسير أمام منزلك كثيرا وكنت سألقي عليك التحية إذا رأيتك".

وكرر "لا تنتظر احترام وأنت لا تحترمنا".

وخرج رئيس الزمالك في تصريحات في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء ليشن هجوما على سيد عبد الحفيظ.

الأهلي انتصر على سموحة بهدف علي معلول في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ووصل الأهلي إلى النقطة 27 من 14 مباراة ليقفز للمركز الثالث بالتساوي مع مصر للمقاصة والأخير لعب 17 مباراة.

لاسارتي بدأ مسيرته مع الأهلي بالسقوط أمام بيراميدز، والآن انتصر على سموحة.

وتوقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة 23 في المركز الثامن.

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