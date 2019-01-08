بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم

أعلنت شبكة beIN الإعلامية إيقاف خدماتها في مصر بداية من اليوم، الثامن من يناير من عام 2019.

وأصدرت beIN بيانا رسميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله: "عدم قدرتها من جديد على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفصائية CNE بداية من اليوم".

وأشارت الشبكة إلى توقف الخدمة بسبب "رفض CNE شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود".

وفقا للبيان، فأنه من المنتظر أن يتوقف بث قنوات beIN الرياضية بداية من اليوم في مصر.

beIN MEDIA GROUP is unable to provide services on CNE as of January 8th, 2019 as a result of CNE refusing to agree reasonable commercial terms. Viewers in Egypt can continue to enjoy beIN CONNECT services on smartphones and other devices by visiting: https://t.co/GLVgoWXUso pic.twitter.com/fSaDfzXyMp — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) January 8, 2019

تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة. يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى عبر https://t.co/GLVgoWXUso. pic.twitter.com/TzjfKjkqUH — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) January 8, 2019

في حالة أراد المتابع المصري مشاهدة beIN سيكون عليه الاشتراك في خدمة beIN CONNECT وهي خدمة على الهواتف الذكية.

ولم تُصدر الشركة المصرية المصرية للقنوات الفضائية CNE أي بيانات رسمية حتى الآن بخصوص إلغاء الاتفاق مع beIN.

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