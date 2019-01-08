بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 15:22

كتب : FilGoal

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أعلنت شبكة beIN الإعلامية إيقاف خدماتها في مصر بداية من اليوم، الثامن من يناير من عام 2019.

وأصدرت beIN بيانا رسميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله: "عدم قدرتها من جديد على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفصائية CNE بداية من اليوم".

وأشارت الشبكة إلى توقف الخدمة بسبب "رفض CNE شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود".

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وفقا للبيان، فأنه من المنتظر أن يتوقف بث قنوات beIN الرياضية بداية من اليوم في مصر.

في حالة أراد المتابع المصري مشاهدة beIN سيكون عليه الاشتراك في خدمة beIN CONNECT وهي خدمة على الهواتف الذكية.

ولم تُصدر الشركة المصرية المصرية للقنوات الفضائية CNE أي بيانات رسمية حتى الآن بخصوص إلغاء الاتفاق مع beIN.

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