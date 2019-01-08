ابتسامة لاسارتي الأولى.. الأهلي يفوز على سموحة ويقفز للمركز الثالث

ابتسم مارتين لاسارتي لأول مرة. حقق انتصاره الأول مع الأهلي بعد الفوز على سموحة.

الأهلي فاز على سموحة بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء من علامة الجزاء عن طريق علي معلول.

وأهدر الأهلي أكثر من فرصة محققة لزيادة الغلة التهديفية وبالتحديد عن طريق رمضان صبحي ووليد سليمان وجيرالدو ومحمد شريف.

ووصل الأهلي إلى النقطة 27 من 14 مباراة ليقفز للمركز الثالث بالتساوي مع مصر للمقاصة والأخير لعب 17 مباراة.

لاسارتي بدأ مسيرته مع الأهلي بالسقوط أمام بيراميدز، والآن انتصر على سموحة.

وتوقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة 23 في المركز الثامن.











































































































البداية

مارتين لاسارتي اعتمد على الثلاثي الجديد رمضان صبحي ومحمد محمود وجيرالدو في التشكيل الأساسي.

وليد سليمان عاد للظهور في تشكيل الأهلي، كحال ساليف كوليبالي.

الأهلي ضغط بقوة من انطلاق أحداث المباراة، معتمدا على سرعات جيرالدو ورمضان صبحي.

عندما يفقد الأهلي الكرة، كان يعتمد على الضغط السريع على لاعبي سموحة.

ومع ضغط الأهلي، ظهرت الفرصة الأخطر لصالح سموحة.

أوميد أوكري كاد أن يستغل خطأ من الشناوي ليهز شباك الأهلي لولا كوليبالي.

وأبعد كوليبالي فرصة سموحة من عند خط المرمى.

الضربة الأولى

الضغط تُرجم لهدف. علي معلول يهز شباك سموحة.

علي معلول عاد من الإصابة ليشارك كأساسي لأول مرة أمام بيراميدز ثم أمام سموحة.

أمام بيراميدز نجح في صناعة هدف الأهلي الوحيد، واليوم أمام سموحة يسجل.

الدقيقة 18 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الأهلي بسبب لمسة يد من أحمد صبحي بعد عرضية من علي معلول.

وترجم معلول ركلة الجزاء بنجاح في شباك سموحة.

هدف معلول في مرمى سموحة هو الثاني له في الدوري هذا الموسم بعدما سجل في مرمى حرس الحدود.

فرص مهدرة

بعد هدف معلول، أهدر الأهلي أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة.

جيرالدو سقط بعد المرور من محمد أبو جبل والحكم يشهر بطاقة صفراء في وجه لاعب الأهلي الجديد.

قبل أن يأتي الموعد على وليد سليمان ليُهدر هو الآخر.

بعدها أهدر محمد محمود فرصة جديدة لهدف آخر لـ الأهلي.

الوافد الجديد من وادي دجلة فضل التسديد بدلا من التمرير لـ جيرالدو إلا أن تسديدته جاءت بسهولة في يد أبو جبل.

وقبل نهاية الشوط الأول، ومن هجمة مرتدة جاءت تمريرة وليد سليمان ضعيفة إلى رمضان صبحي ليفشل الأخير في الوصول لها، ويبعدها محمود عزت.

لينتهي الشوط الأول بهدف لـ الأهلي مع أفضلية حمراء.

الشوط الثاني

كحال الشوط الثاني بين الأهلي وبيراميدز، دخل المارد الأحمر أمام سموحة، متراجعا.

سموحة استحوذ على الكرة مع تراجع الأهلي الذي بدأ الشوط بخروج جيرالدو ومشاركة محمد شريف.

وفي الدقيقة 57 خرج محمد محمود متأثرا بالإصابة ليشارك كريم نيدفيد بدلا منه.

الأهلي واصل تراجعه تاركا الكرة لـ سموحة ولكن الفرص لم تظهر على مرمى الشناوي.

الدقيقة 64 شهدت الظهور الأول لـ عمرو بركات مع سموحة. شارك بدلا من محمد حمدي زكي.

طرد وعودة السيطرة

رمضان صبحي انفرد بمرمى سموحة قبل أن يتدخل محمود عزت ويجذب جناح الأهلي من قميصه.

الحكم أوقف اللعب ليشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمود عزت.

الطرد أعقبه مشاركة ناصر ماهر بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 73.

السيطرة عادت من جديد لـ الأهلي ولكن دون تشكيل أي خطورة.

تمريرات متبادلة وسط الملعب بين الفريقين والشباك لم تهتز.

الدقائق العشر الأخيرة من المباراة شهدت اعتماد الأهلي على مرتدات معتمدا على رمضان صبحي وناصر ماهر.

ثنائية رمضان وناصر ماهر كادت أن تكتب الهدف الثاني لولا دفاع الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 86 سدد محمد شريف بقوة ولكن مرت بجوار قائم سموحة.

وتلقى رمضان صبحي بطاقة صفراء في الدقيقة 89 بعد كرة مشتركة مع السيد فريد.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، شهدت فرصة خطيرة لـ الأهلي عن طريق محمد شريف.

تمريرة من رمضان صبحي إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية أرضية إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء. الأخير استلم ثم سدد ولكن في يد أبو جبل.

ثم فرصة جديدة لـ رمضان صبحي ولكن تسديدة سهلة في يد أبو جبل.

ليطلق الحكم صافرته معلنا عن فوز الأهلي.

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