بيان رسمي من CNE بخصوص وقف بث بي إن سبورتس في مصر

أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بيانا رسميا للرد على إيقاف بث قنوات بي إن سبورتس في مصر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى "بث القنوات المشفرة متوقف حاليا من جهة أصحاب المحتوى (مجموعة beIN الإعلامية)".

وأضافت "جاري العمل على حل المشكلة في أقرب وقت".

وأوضحت CNE "في حالة عدم حل المشكلة سيتم رد باقي قيمة الاشتراك"، لمشتركي قنوات beIN في مصر.

وأعلنت شبكة beIN الإعلامية إيقاف خدماتها في مصر بداية من اليوم، الثامن من يناير من عام 2019.

وأصدرت beIN بيانا رسميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله: "عدم قدرتها من جديد على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفصائية CNE بداية من اليوم".

وأشارت الشبكة إلى توقف الخدمة بسبب "رفض CNE شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود".

وتوقف بالفعل بث قنوات beIN في مصر. (طالع التفاصيل)

في حالة أراد المتابع المصري مشاهدة beIN سيكون عليه الاشتراك في خدمة beIN CONNECT وهي خدمة على الهواتف الذكية.

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