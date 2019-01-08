مدرب السنغال: نصلي من أجل فوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

ماني - السنغال - اليابان

طلب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال من شعبه الصلاة والدعاء لساديو ماني مهاجم ليفربول من أجل اقتناص جائزة أفضل لاعبي إفريقيا لعام 2018.

وتشهد مدينة داكار عاصمة السنغال حفل توزيع جوائز الكاف مساء الثلاثاء، والذي يتنافس فيه ماني وزميله محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2018 مع بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال والجابون.

وقال أليو سيسيه في تصريحات أبرزتها جريدة لو كوتيديان السنغالية يوم الثلاثاء: "إنها جائزة فردية لكنها ستكون شيئا جيدا لماني، نحن نصلي من أجل فوزه بها".

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وأضاف "أطلب من الشعب السنغالي الصلاة والدعاء لماني، فهو أمام منافسة صعبة".

وأوضح "أتمنى أن تفوز السنغال بجائزة أفضل لاعب مرة أخرى، بعد جائزتي الحاجي ضيوف في 2001 و2002".

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يذكر أن الثلاثي صلاح وماني وأوباميانخ تنافس على جائزة الأفضل في 2017 قبل أن يقتنصها الدولي المصري.

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