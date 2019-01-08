تفاصيل 48 ساعة مجنونة يعيشها صلاح بسبب جائزتين

يومان من السفر الطويل والإرهاق الذهني سيواجهما محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك بسبب حفل توزيع جوائر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

صلاح شارك ليلة الإثنين في مواجهة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يحضر حفل الثلاثاء بعدها بساعات.

وتشهد مدينة داكار عاصمة السنغال حفل توزيع جوائز الكاف مساء الثلاثاء، والذي يتنافس فيه صلاح وزميله ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2018 مع بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال والجابون.

ثنائي ليفربول سافر للسنغال لحضور الحفل بطائرة خاصة ومن المفترض وصوله في هذه الأثناء بعد رحلة طيران امتدت لنحو 8 ساعات، وقد يستخدم النجم المصري الطائرة الخاصة في رحلة أخرى بعد نهاية الحفل بساعات.

فمن المفترض أن يصل صلاح إلى الإمارات ظهر الأربعاء بعد رحلة تمتد لتسع ساعات ونصف من أجل استلام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة.

فقد حصد الدولي المصري جائزة الرياضي العربي المتميز تقديرا لإبداعه الكروي، بعد تألقه المذهل مع ليفربول الموسم الماضي والذي سجل فيه 44 هدفًا في كل المسابقات.

وأفادت جريدة ذا ناشيونال الإماراتية أن صلاح سيحضر الحفل بنفسه لاستلام جائزته.

عقب ذلك، سيعود صلاح إلى المملكة المتحدة في رحلة تمتد لسبع ساعات من أجل لحاق بفريقه ليفربول الذي يستعد لمواجهة برايتون ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

يهدف صلاح مع ليفربول للعودة سريعا لطريق الانتصارات بعد تلقي أول خسارتين هذا الموسم في أسبوع واحد، الأولى كانت على يد مانشستر سيتي في الدوري، والثانية كانت أمام وولفرهامبتون ليلة الإثنين.

خاصة وأن الفريق يحتل قمة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وواصل لاعب المقاولون العرب السابق ضرب الأرقام القياسية وحصد الجوائز الشخصية، فقد نافس الثنائي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام قبل أن يفوز بها الدولي الكرواتي، لكنه خرج من حفل الأفضل بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

مؤخرا توج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC للعام الثاني على التوالي، كما أنه أبرز المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 يوم الثلاثاء.

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