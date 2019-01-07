حوار – ياسر إبراهيم: اللعب لـ الأهلي أهم خطوة في مسيرتي.. ضحيت لتحقيق حلمي

عن خطوة الانضمام لـ الأهلي ورسالته إلى الجماهير وحظوظ فريقه الجديد في الفوز بلقب الدوري.. ياسر إبراهيم يتحدث.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة شهدت انتقال عمرو بركات للفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف. (طالع التفاصيل)

وقال ياسر إبراهيم: "حققت حلم حياتي باللعب في صفوف الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي: "خطوة الانضمام لـ الأهلي هي الخطوة الأهم والأبرز في مسيرتي".

وواصل "المفاوضات مع الأهلي بدأت منذ الموسم الماضي ولكنها لم تكلل بالنجاح وقتها. وعندما تجددت عن طريق سيد عبد الحفيظ، رحبت على الفور بارتداء قميص الأهلي".

وتابع "الأهلي هو أكبر وأعرق فريق في إفريقيا وهو نادي القرن".

وكشف "رفضت العديد من العروض المغرية من أجل الانتقال لـ الأهلي. ضحيت بالعديد من المكاسب من أجل تحقيق حلمي والانضمام لـ الأهلي".

وأوضح "الأهلي يستحق أن يبذل أي لاعب الكثير من أجل التواجد بين جدرانه".

الدوري ولاسارتي ووائل جمعة

ويرى ياسر إبراهيم أن "حظوظ الأهلي قوية في التتويج بلقب الدوري. هناك العديد من المباريات التي يمكننا من خلاها العودة من جديد لصدارة الدوري وحصد اللقب".

ويواصل "الأهلي معروف طوال تاريخه بقدرته على تحدي الصعاب وتجاوز العقبات".

وشدد "الفوز ببطولة إفريقيا يعد الهدف الأول بالنسبة لنا. هو الأولوية لدى كل اللاعبين والجهاز الفني. نحن قادرون على تحقيق الثلاثية في ظل دعم الجماهير والعزيمة التي يمتع بها اللاعبين".

وكشف ياسر إبراهيم تفاصيل حديثه مع مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي، قائلا: "لاسارتي رحب بي وتمنى لي التوفيق وطلب مني التركيز والاجتهاد وبذل قصارى جهدي لإثبات قدراتي".

وعبر ياسر إبراهيم عن سعادته برسالة لاسارتي، مشيرا إلى "جاهز لخوض التحديات في الأهلي في ظل العناصر القوية في خط الدفاع. لن أدخر جهدا في سبيل المساهمة في الفوز بالألقاب".

وأكمل حديثه قائلا: "سأقاتل من أجل فرض نفسي على حسابات الجهاز الفني".

وكشف ياسر إبراهيم أنه منذ الصغر "أعشق طريقة لعب وائل جمعة وأعتبره بمثابة القدوة بالنسبة لي. أتمنى أن أسير على دربه وأن أقدم ما يجعلني على قدر ثقة الجهاز الفني وتوقعات الجماهير".

رسالة إلى الجماهير

وحرص ياسر إبراهيم على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: "أقدر جيدا قيمة جماهير الأهلي وعظمتهم ودورهم الدائم".

وأشار "أشكركم على دعمك وأتمنى أن تستمروا في ذلك وسأقاتل لإسعادكم من أجل تحقيق الانتصارات".

ووصل ياسر إبراهيم في وقت سابق إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة عقب نهاية المران يوم الإثنين للتفاوض وإنهاء كافة التفاصيل بخصوص تعاقده مع الفريق.

وأتم الأهلي 5 صفقات شتوية وهم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون العائد لفريقه على سبيل الإعارة والأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس، بالإضافة للثلاثي محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة وحسين الشحات من العين ومحمد محمود لاعب وادي دجلة. وهذه هي الصفقة السادسة.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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