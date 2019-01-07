حسين الشحات يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي.. وجاهزيته لمواجهة فيتا كلوب

كشف حسين الشحات الوافد الجديد إلى الأهلي، كواليس حديثه مع مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

وقال حسين الشحات: "لاسارتي تحدث معي عقب مراني الأول مع الأهلي ورحب بانضمامي للفريق".

وأضاف في حواره مع الموقع الرسمي لـ الأهلي "لاسارتي أخبرني بأنه شاهد العديد من التسجيلات لي الخاصة بمشواري مع العين ونقل لي إعجابه بقدراتي الفنية".

وواصل "لاسارتي تمنى لي التوفيق وأن أكون إضافة للأهلي وأن أساهم في تحقيق الانتصارات مع الفريق".

وشهد مران حسين الشحات الأول مع الأهلي اليوم الاثنين، ترحيب كبير من لاعبي الفريق بالوافد الجديد الذي تحدث قائلا: "تربطني علاقة صداقة قوية وكبيرة مع كل اللاعبين".

وتابع "لم أُصدق أن حلمي تحقق في النهاية وتواجدت في ملعب التتش. تلك كانت رغبتي منذ سنوات طويلة والآن سأرتدي قميص الأهلي وأدافع عن ألوانه لإسعاد الجماهير".

فيتا كلوب والتشبيه بـ محمد بركات

وتطرق حسين الشحات للحديث عن موعد ظهوره الأول مع الأهلي، قائلا: "أنا جاهز لمواجهة فيتا كلوب".

وأوضح "سأنضم لمعسكر الأهلي في الإسكندرية غدا. أنا جاهز للمباراة".

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب يوم السبت في بداية مشوار المارد الأحمر في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويكمل "سعيد للغاية بتشبيهي بـ محمد بركات. هناك أشياء كثيرة تجمعنا سويا سواء في طريقة اللعب أو تشابه طريقة انتقالنا من الخليج إلى الأهلي".

وأشار "أتمنى أن أحقق نصف إنجازات محمد بركات مع الأهلي".

الدوري المصري

ويرى حسين الشحات: "المنافسة على لقب الدوري لم تُحسم بعد. اللقب مازال في الملعب".

واستمر "الأهلي يعشق التحدي وقادر على العودة بقوة للقمة من جديد. الأهلي قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري والتتويج بدوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم للأندية".

أكمل حديثه قائلا "جماهير الأهلي تبقى أكبر دافع لـ الأهلي في بداية رحلتي. أتمنى عودتهم للمدرجات".

ويستكمل "شاركت في كأس العالم للأندية مع العين، وأحلم بتكرار نفس التجربة ولكن مع الأهلي".

وأتم "سنقاتل جميعا من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".



























وأعلن الأهلي مساء الأحد عن ضم حسين الشحات قادما من العين الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار وبعقد يمتد لـ 4 أعوام ونصف العام.

ويعد الشحات خامس الصفقات التي عقده الفريق في شهر يناير بعد جيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد ومحمد محمود ورمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة يوم الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

طالع أيضا:

تقارير: شيكابالا على أعتاب الدوري المغربي.. سيرتدي شارة قيادة فريقه الجديد

عبد الغني لـ في الجول: اتحاد الكرة يتعامل بشفافية.. موقف جيرالدو مثل عبد الله السعيد

الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بضرورة العودة لطريق الانتصارات

لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة جنش والهاني سليمان.. وغرامة ضد بيراميدز

بالفيديو - حسين الشحات يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي: قميص النادي أغلى من أموال الدنيا