ما نقاط القوة والضعف في ملفات استضافة كأس الأمم.. وآمال مصر

انتهى الانتظار، واقترب موعد الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في الصيف المقبل. والصراع على أشده بين مصر وجنوب إفريقيا.

المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيعلن يوم الثلاثاء عن الدولة الفائزة بالتنظيم بعد سحبه من الكاميرون لعدم الجاهزية، وذلك حسب بيان لجنة المراجعة.

من هم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف؟

يحتوي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 22 عضوا وهم، أحمد أحمد رئيس الاتحاد، أماجو ميلفين بينيك نائب الرئيس وكونستانت عمري سيليماني نائب الرئيس، وفوزي لقجع نائب الرئيس، وبقية الأعضاء في المكتب هم، أدوم جيبرين، هاني أبو ريدة، ألمامي كامارا، طارق بوشماوي، ليودجار تينجا، ليديا نيسيكرا، أليكساندر داني جوردان، حسن موسى بيليتي، عايشة جونسون، روي دا كوستا، سليماني وابري، أحمد يحيى، موسيس ماجوجو، جمال الجعفري، أوجستين سينجور، سيتا سانجاري، باتريك ناجايسونا، والتر نياميلاندو.

هؤلاء هم من سيصوتون على قرار اختيار البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تأمل مصر في أن تحصل جنوب إفريقيا على 5 إلى 8 أصوات حسب المعطيات وقدرة داني جوردان عضو المكتب التنفيذي من الدولة ذاتها.

ما نقاط القوة والضعف للملفين؟

الملفان متشابهان في القوة ولا توجد مشاكل في الملاعب والمستشفيات والفنادق والخدمات العامة. لنراجع إذا نقاط القوة والضعف لديهما.

أولا مصر

قامت لجنة المراجعة بوضع استاد السلام في المركز الأول في التقييم بسبب عدد البوابات والطرق الكبيرة، ما يمثل خيارا نموذجيا لاستقبال البطولة.

أيضا وضعت ملاحظة بالنسبة لاستاد القاهرة، إذ أن مقصورة الصحفيين صغيرة ولا تليق بحفلي الافتتاح أو الختام لكن مصر ودعت بإصلاح الأمر.

وضعت مصر كذلك ملعب برج العرب ضمن خططها الكبرى لاستضافة البطولة، لأنه يجب أن تمتلك الدولة ملعبين على الأقل يتخطون سعة الـ40 ألف مقعد، ومصر لديها برج العرب والقاهرة بهذه المواصفات.

مصدر في اتحاد الكرة المصري كان قد كشف لـFilGoal.com الملاعب المتاحة لاستضافة البطولة والتي قد تتقدم بها مصر. (طالع التفاصيل)

ثانيا جنوب إفريقيا

حسب تقارير صحفية، انتقد العديدون تأخر الدولة والدعم الحكومي في مساعدة اتحاد الكرة لدعم ملف جنوب إفريقيا لاستضافة البطولة.

لجنة المراجعة وافقت على ملعب جنوب إفريقيا، لكن توكوزيل تشاسا وزير الرياضة الجنوب إفريقية قالت إنها قامت بالإشراف والمساندة ودعم العملية بالكامل في تصريحات للصحفيين يوم الإثنين.

وقالت :"طلبنا اجتماع من أجل توجيه الشكر والثناء على الجهود المبذولة في العملية بالكامل".

وواصلت "لدينا بنية تحتية في الملاعب ستساهم في تخفيض النفقات، وكذلك الفنادق جاهزة، وبالتالي نحن جاهزون وعلى أتم الاستعداد".

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