عبد الحفيظ لـ"رئيس نادي آخر": أرجوك أظهر عقد ياسر إبراهيم وسأوقف ناديك من القيد

شن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي هجوما عنيفا على رئيس أحد أندية الدوري المصري بسبب الهجوم على صفقات القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم النادي : سموحة الأهلي

وقال عبد الحفيظ في قناة ناديه: "كلما يبرم الأهلي صفقة جديدة يخرج أحد رؤساء الأندية المصرية بالهجوم عليها والجميع شاهد ذلك عند التعاقد مع إيفونا وأحمد الشيخ وجون أنطوي وأخيرا حسين الشحات وياسر إبراهيم".

وأضاف "اليوم ظهر رئيس نادي آخر في مؤتمر لتقديم لاعب جديد لفريقه ولم يتحدث سوى عن ضم الأهلي لحسين الشحات وياسر إبراهيم وظل يهاجمهما طوال المؤتمر".

وتعجب قائلا "هل من الطبيعي أن الأهلي كلما يضم لاعبا جديدا يخرج رئيس هذا النادي الآخر للهجوم عليه؟".

وشدد "هذا الشخص يقول أنه يمتلك عقود توقيع ياسر إبراهيم ولذلك أقول له أرجوك أظهر هذه العقود وسوف نجهز ملفا كاملا ونتقدم به للاتحاد الدولي لكرة القدم وأوعدك أن ناديك سيتم إيقافه من قيد اللاعبين لفترتين انتقالات".

وأكمل "لن أتقدم بشكوى للاتحاد المصري بعد ذلك لرفع الحرج عنهم سأذهب مباشرة للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق النادي الأهلي".

وواصل "هذا الشخص أيضا يقول أن الأهلي صرف الكثير من الملايين لضم الصفقات وهو في نفس المؤتمر يقدم خالد بوطيب الذي كلفه ملايين الجنيهات وقبل ذلك صرف أكثر من 400 أو 500 مليون جنيه لتمويل صفقات ناديه ولن يقول له أحد أي شيء، فلماذا يظل يهاجم الأهلي كلما تعاقد مع صفقة جديدة".

وأتم تصريحاته "من يجعل مؤتمرات ناديه للهجوم على صفقات الأهلي سنرد عليه بنفس الطريقة وبنفس اللغة واللهجة التي يتحدث بها".

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