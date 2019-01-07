خاص خبر في الجول - بتروجيت يطلب رباعي الزمالك

الإثنين، 07 يناير 2019 - 18:17

كتب : أحمد شوقي

بتروجيت

طلب نادي بتروجيت التعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة من فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجيت وحمادة أنور مدير الكرة، عقدا اجتماعا مع مسؤولي الزمالك لطلب التعاقد مع 4 لاعبين".

اللاعبين الذي طلب بتروجيت التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هم محمد إبراهيم وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وخليل حجي الشهير بـ"نيمار".

أخبار متعلقة

الزمالك يكشف سبب رحيل كاسونجو.. ومتى يعلن صفقته الجديدة بوطيب: اخترت الزمالك لأنه الأكبر في إفريقيا الزمالك يعلن تفاصيل صفقة بوطيب: اعتذرنا عن عدم قبول دعم تركي آل الشيخ

وينتظر بتروجيت رد الزمالك بعد الرجوع للجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس.

ويحتل بتروجيت المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة جمعهم بعد خوض 18 مباراة.

طالع أيضا:

تقارير: شيكابالا على أعتاب الدوري المغربي.. سيرتدي شارة قيادة فريقه الجديد

عبد الغني لـ في الجول: اتحاد الكرة يتعامل بشفافية.. موقف جيرالدو مثل عبد الله السعيد

الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بضرورة العودة لطريق الانتصارات

لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة جنش والهاني سليمان.. وغرامة ضد بيراميدز

بالفيديو - حسين الشحات يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي: قميص النادي أغلى من أموال الدنيا

الزمالك بتروجيت الدوري المصري مؤمن سليمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – المصري يتعاقد مع حسين رجب من الداخلية 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ عن حمدي فتحي: أي لاعب يتمسك بالأهلي سنحقق له حلمه 36 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الكاف يُغير موعد الكشف عن اسم مستضيف أمم إفريقيا 2019 42 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ يجيب: هل صفقة ياسر إبراهيم هي الأخيرة للأهلي في الميركاتو الشتوي 43 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - إيران تصعق اليمن بخماسية في كأس آسيا 49 دقيقة |
عبد الحفيظ مدافعا عن الشحات: سجل مع المقاصة 3 مرات في الزمالك.. كم سيحرز مع الأهلي؟ 55 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك