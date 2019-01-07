طلب نادي بتروجيت التعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة من فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجيت وحمادة أنور مدير الكرة، عقدا اجتماعا مع مسؤولي الزمالك لطلب التعاقد مع 4 لاعبين".

اللاعبين الذي طلب بتروجيت التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هم محمد إبراهيم وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وخليل حجي الشهير بـ"نيمار".

وينتظر بتروجيت رد الزمالك بعد الرجوع للجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس.

ويحتل بتروجيت المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة جمعهم بعد خوض 18 مباراة.

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