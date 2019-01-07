على رأسهم باسم مرسي وبركات.. 7 صفقات جديدة في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

ضم طارق يحيى المدير الفني لسموحة 7 صفقات جديدة لقائمة فريقه التي تلعب ضد الأهلي غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري والتي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء على رأس قائمة سموحة عمرو بركات الذي انضم اليوم الإثنين من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف ضمن صفقة انتقال ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندري للقلعة الحمراء.

كذلك ظهر باسم مرسي مهاجم الزمالك المنضم لسموحة على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلة احتراف قصيرة له في اليونان، ولكن قد يخرج من القائمة قبل المباراة في حالة عدم وصول بطاقته الدولية غدا الثلاثاء كما كشف طارق يحيى.

وانضم أيضا من الصفقات الجديدة كل من أحمد صبحي وأحمد العش والثلاثي الأجنبي إيدي نجوي وشيخ بامبا وديريك نسيبامبي.

ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

وجاءت قائمة سموحة بالكامل كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمد فتحي.

الدفاع: محمود معاذ – السيد فريد – محمود منصور – محمود عزت – أحمد صبحي – أحمد العش.

الوسط: محمود سيد – إسلام صالح – أحمد حمص – إيدي إيمومو نجوي – أوميد أوكري – عمرو بركات – شريف رضا – شيخ أحمد بامبا.

الهجوم: باسم مرسي – محمد حمدي زكي – حسام حسن – ديريك نسيبامبي.

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