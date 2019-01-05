مونديال اليد - جدول مباريات مصر.. ونظام تأهل جديد في أول نسخة بتنظيم مشترك

تنطلق النسخة 26 من بطولة العالم لكرة اليد يوم الخميس المقبل 10 يناير وحتى 27 من الشهر نفسه بدولتي ألمانيا والدنمارك.

ويشارك المنتخب المصري للمرة 15 في تاريخه بمونديال اليد ويلعب ضمن المجموعة الرابعة والتي تقام بدولة الدنمارك ويختلف نظام التأهل من دور المجموعات عن النسخ السابقة.

وتقام البطولة لأول مرة بتنظيم مشترك بين دولتين وسيتكرر الأمر مرة أخرى في عام 2023 بتنظيم بين دولتي بولندا والسويد، بعد أن تقوم مصر بتنظيم المونديال عام 2021.

وشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة الأولى عام بنسخة 1964 والتي أقيمت بتشيكسلوفاكيا.

ويقع الفراعنة في النسخة الحالية بالمجموعة التي تضم منتخبات السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.

ويقود المنتخب المصري، ديفيد دافيز المدير الفني الإسباني ويعاونه كل من حسين زكي وهاني الفخراني نجمي مصر السابقين.

جدول مباريات مصر في دور المجموعات: "بتوقيت مصر"

الجمعة 11 يناير (مصر × السويد) الساعة 7:30 مساء

الأحد 13 يناير (مصر × قطر) الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 14 يناير (مصر × الأرجنتين) الساعة 5:00 مساء

الأربعاء 16 يناير (مصر × المجر) الساعة 5:00 مساء

الخميس 17 يناير (مصر × أنجولا) الساعة 2:30 مساء

الفائز يحصل على نقطتين والمهزوم بلا نقاط والتعادل بنقطة لكل فريق.

وكانت أفضل نتائج الفراعنة عام 2001 بالوصول للمربع الذهبي في إنجاز تاريخي لأي منتخب غير أوروبي بالبطولة.

ومنذ تلك البطولة فشل المنتخب المصري في التأهل لربع النهائي من ذلك الوقت وحتى الآن في ثماني بطولات متتالية.

نظام التأهل

ومع سعي الفراعنة في التأهل لربع النهائي بعد غياب 18 عاما تم تغيير نظام التأهل من دور المجموعات بتأهل ثلاثة فرق فقط بدلا من 4 من المجموعات الأربعة.

وكان النظام السابق يؤهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى بكل مجموعة إلى دور ثمن النهائي والذي يقام بمراحل إقصائية بخروج المغلوب.

أما النظام الجديد للبطولة فيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعات الأربعة ويتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين.

فالمجموعة الأولى في الدور التالي تضم أول ثلاثة منتخبات بالمجموعتين الأولى والثانية، أما المجموعة الأخرى فتضم أول ثلاثة منتخبات من المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويتأهل كل فريق بالنقاط التي حصل عليها من المواجهات المباشرة للفريقين المتأهلين معه من نفس المجموعة، ويلعب كل منتخب ثلاث مباريات أمام الثلاثة منتخبات من المجموعة الأخرى.

وبعد ذلك يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعتين إلى نصف النهائي مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الثالث أمام نظيره من المجموعة الأخرى لتحديد المركز الخامس والسادس.

ويواجه المنتخب المصري منافسة شرسة مع منتخبات السويد "وصيف أوروبا 2018"، والمجر صاحب برونزية أولمبياد لندن 2012، وقطر بطل آسيا ووصيف بطولة العالم 2014 بجانب الأرجنتين وأنجولا الأقل في المستوى.

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