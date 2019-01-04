مؤتمر حسام حسن: تأثرنا في البداية بقيمة المباراة.. والسعيد فاجأني

الجمعة، 04 يناير 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

حسام حسن - بيراميدز - الأهلي

أثنى حسام حسن مدرب بيراميدز على أداء فريقه خلال لقاء فاز به على ضيفه الأهلي يوم الجمعة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن أهمية وقيمة المباراة أثر على فريقه سلبا في الشوط الأول.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:"أحمد الله على النتيجة والأداء. الأهلي خسر لكنه كان جيدا. اللقاء كان متوازنا بين حامل لقب الدوري وفريق بإذن الله سيكون كبيرا".

وواصل "حجم اللقاء وقيمته أثر علينا في الشوط الأول. لاعب مثل جون سيفوينتي، أنهى الدوري في الإكوادور منذ فترة. عبد الله السعيد فاجأني، لاعب له دور كبير في إنجازات الأهلي خلال السنوات الماضية".

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واستمر العميد "لم أقلق من إشراك السعيد رغم أنه وصل القاهرة الساعة الثامنة صباحا. لاعب كبير ذو خبرة. وأنا كمدرب لا أخشى المخاطرة أبدا".

وسجل السعيد هدف بيراميدز الثاني في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة ويسبقه الزمالك بخمس نقاط.

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