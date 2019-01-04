خاص خبر في الجول - بوطيب يصل مصر تمهيدا للانتقال إلى الزمالك

الجمعة، 04 يناير 2019 - 19:34

كتب : أمير عبد الحليم

المغرب - خالد بوطيب

وصل المغربي خالد بوطيب إلى القاهرة تمهيدا للانضمام رسميا إلى نادي الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

المهاجم المغربي وجد مندوبا من النادي في انتظاره، في انتظار أن يعلن الزمالك عن إتمام الصفقة بشكل رسمي وتقديم اللاعب خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وكان المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي، قد أعلن انتقال بوطيب إلى الزمالك قبل يومين مقابل مليون و500 ألف يورو. (طالع التفاصيل)

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Filgoal.com كشف منذ فترة عن أن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اختار المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما يستهدف الفريق ضم أحدهم في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

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