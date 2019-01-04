وصل المغربي خالد بوطيب إلى القاهرة تمهيدا للانضمام رسميا إلى نادي الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

المهاجم المغربي وجد مندوبا من النادي في انتظاره، في انتظار أن يعلن الزمالك عن إتمام الصفقة بشكل رسمي وتقديم اللاعب خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وكان المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي، قد أعلن انتقال بوطيب إلى الزمالك قبل يومين مقابل مليون و500 ألف يورو. (طالع التفاصيل)

Filgoal.com كشف منذ فترة عن أن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اختار المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما يستهدف الفريق ضم أحدهم في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك.. غياب كاسونجو وعودة محمود علاء والنقاز أمام الاتحاد

شؤون اللاعبين توضح لـ في الجول كيفية قيد السعيد.. وما حدث مع جيرالدو

اتحاد الكرة يحدد لـ في الجول الأسماء التي رفعها بيراميدز من قائمته لقيد سيفوينتي وحمدان

رسميا - سولانكي يرحل عن ليفربول ويبدأ مغامرة جديدة مع بورنموث