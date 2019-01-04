مؤتمر لاسارتي: نحتاج لصفقات في مركزين.. لن أتحجج وارتكبنا أخطاء جماعية كبيرة

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "ارتكبنا أخطاء جماعية كبيرة كلفتنا الخسارة".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "الشوط الأول كان جيدا ولكننا في أول 12 دقيقة من الشوط الثاني ارتكبنا العديد من الأخطاء . أخطاء كلفتنا الهزيمة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "حاولنا السيطرة على الأمور من جديد بعد ذلك ولكننا لم ننجح في تعديل النتيجة. علينا الاستمرار في العمل".

ويرى لاسارتي: "نحتاج للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين في خط الوسط وخط الدفاع. الأهلي فريق كبير ويحتاج لمجموعة من اللاعبين الكبار. سنواصل عملنا وهناك مجموعة من اللاعبين مصابين ومجموعة أخرى جديدة والأمور ستتغير في الفترة المقبلة".

وواصل "الفريق ارتكب أخطاء جماعية وسنعمل على تصحيحها. في كرة القدم عندما تكون فائزا في الشوط الأول، عليك المحافظ على تقدمك. لكننا لم نفعل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الخسارة أمام بيراميدز لن تؤثر على مسيرة الأهلي في الدوري".

وأردف "بكل تأكيد كان من المهم أن ننتصر ولكن هذا لم يحدث. سنحاول عدم فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة".

وأشار "هناك لاعبون كثيرون في التدريبات ولكنني لن أتحجج بذلك".

هزيمة هي الأولى لـ مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لـ الأهلي. ظهر لأول مرة أمام بيراميدز وتلقى هزيمته الأولى.

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

































































































































































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