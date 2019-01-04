مؤتمر لاسارتي: نحتاج لصفقات في مركزين.. لن أتحجج وارتكبنا أخطاء جماعية كبيرة

الجمعة، 04 يناير 2019 - 20:42

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

لاسارتي - الأهلي - بيراميدز

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "ارتكبنا أخطاء جماعية كبيرة كلفتنا الخسارة".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "الشوط الأول كان جيدا ولكننا في أول 12 دقيقة من الشوط الثاني ارتكبنا العديد من الأخطاء . أخطاء كلفتنا الهزيمة".

أخبار متعلقة

بالفيديو - خامس انتصار لحسام حسن على الأهلي بالفيديو - السعيد يهز شباك الأهلي للمرة الثانية في تاريخه انتفاضة السعيد تُسقط لاسارتي.. بيراميدز ينتصر على الأهلي

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "حاولنا السيطرة على الأمور من جديد بعد ذلك ولكننا لم ننجح في تعديل النتيجة. علينا الاستمرار في العمل".

ويرى لاسارتي: "نحتاج للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين في خط الوسط وخط الدفاع. الأهلي فريق كبير ويحتاج لمجموعة من اللاعبين الكبار. سنواصل عملنا وهناك مجموعة من اللاعبين مصابين ومجموعة أخرى جديدة والأمور ستتغير في الفترة المقبلة".

وواصل "الفريق ارتكب أخطاء جماعية وسنعمل على تصحيحها. في كرة القدم عندما تكون فائزا في الشوط الأول، عليك المحافظ على تقدمك. لكننا لم نفعل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الخسارة أمام بيراميدز لن تؤثر على مسيرة الأهلي في الدوري".

وأردف "بكل تأكيد كان من المهم أن ننتصر ولكن هذا لم يحدث. سنحاول عدم فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة".

وأشار "هناك لاعبون كثيرون في التدريبات ولكنني لن أتحجج بذلك".

هزيمة هي الأولى لـ مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لـ الأهلي. ظهر لأول مرة أمام بيراميدز وتلقى هزيمته الأولى.

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

اقرأ أيضا:

ماذا قال حسام حسن عقب فوز بيراميدز على الأهلي

انتفاضة السعيد تُسقط لاسارتي.. بيراميدز ينتصر على الأهلي

مؤتمر لاسارتي: نحتاج لصفقات في مركزين.. لن أتحجج وارتكبنا أخطاء جماعية كبيرة

بالفيديو - خامس انتصار لحسام حسن على الأهلي

خبر في الجول - بوطيب يصل مصر تمهيدا للانتقال إلى الزمالك

قائمة الزمالك.. غياب كاسونجو وعودة محمود علاء والنقاز أمام الاتحاد

في الدوري الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر زاكيروني: مرت 8 سنوات منذ فوزي بكأس آسيا.. فخور بتدريب الإمارات 2 دقيقة |
بقرار من لاسارتي.. الأهلي يواجه جمهورية شبين وديا يوم السبت 9 دقيقة | مصر
لاسارتي أول مدرب يخسر مباراته الافتتاحية مع الأهلي منذ 10 سنوات 10 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حسن: تفاوضنا مع السعيد منذ فترة طويلة.. كان واحدا من 9 أسماء مطروحة 17 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: تأثرنا في البداية بقيمة المباراة.. والسعيد فاجأني 18 دقيقة | الدوري المصري
البدري: أحب وأعشق الأهلي.. إنه نادٍ كبير وسيعود أفضل مما كان 27 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 قرعة إفريقيا – الأهلي مع فيتا كلوب.. والإسماعيلي في مجموعة نارية 4 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة

قد ينال إعجابك