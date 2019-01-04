قائمة الزمالك.. غياب كاسونجو وعودة محمود علاء والنقاز أمام الاتحاد

يغيب كاسونجو مهاجم الزمالك المنتقل حديثا إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري يوم السبت في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

كاسونجو المنتقل حديثا إلى الوحدة كان من المنتظر أن يظهر للمرة الأخيرة بقميص الزمالك أمام الاتحاد، إلا أن كريستيان جروس المدير الفني لـ الفريق قرر استبعاده.

ويعود محمود علاء للظهور من جديد في قائمة الزمالك بعد غيابه أمام بتروجيت بسبب الإيقاف.

وعاد حمدي النقاز أيضا للظهور في قائمة الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

وتشهد قائمة الـ 20 لاعبا لـ الزمالك تواجد الثنائي عمر السعيد وحميد أحداد في الهجوم.

ويتواصل غياب أيمن حفني عن الظهور في قائمة فريقه.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة – محمد أحمد كماتشو – محمد عبد السلام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – مصطفى فتحي.

الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.

اقرأ أيضا:

رسميا – السعيد خامس صفقات بيراميدز

بيراميدز يعلن قيد السعيد رسميا.. هل يشارك أمام الأهلي؟

رسميا - لن يرحل عن وايت هارت لين.. توتنام يمدد تعاقد ألديرفيلد

الاتحاد الأوروبي قد يستبعد مانشستر سيتي من دوري الأبطال بسبب التمويل الذاتي

الأقرب لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. رمضان قد يبدأ

أسطورة ليفربول: الآن وقت معرفة كلوب كيف سيكون رد فعل لاعبيه عقب الهزيمة