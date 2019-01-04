انتفاضة السعيد تُسقط لاسارتي.. بيراميدز ينتصر على الأهلي

انتفض الوافد الجديد عبد الله السعيد رافضا هزيمة فريقه بيراميدز أمام الأهلي، ليصنع ويسجل ويقلب طاولة المارد الأحمر.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

هزيمة هي الأولى لـ مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لـ الأهلي. ظهر لأول مرة أمام بيراميدز وتلقى هزيمته الأولى.

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.



















































































































البداية

حسام حسن اعتمد على القوة الضاربة بالكامل منذ اللحظة الأولى في المباراة.

عبد الله السعيد وإيريك تراوري وجون سيفوينتي وكينو أساسيون مع بيراميدز ضد الأهلي.

ولعب عبد الله السعيد الذي أعلن بيراميدز ضمه صباح يوم الجمعة، بجانب نبيل عماد ومحمد فاروق.

على الجانب الآخر، اعتمد مارتين لاسارتي على رمضان صبحي كصفقة وحيدة جديدة في تشكيل الأهلي منذ البداية.

لعب رمضان صبحي بجانب أحمد الشيخ وناصر ماهر وأمامهم وليد أزارو وخلفهم هشام محمد وعمرو السولية.

المباراة انطلقت بحماس كبير من جانب الفريقين. ضغط على حامل الكرة سريعا وانطلاقات من طرفي الملعب هنا وهناك.

ناصر ماهر سدد بقوة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة إلا أن تسديدته لم تشكل الخطورة على مرمى الشناوي.

خطورة بيراميدز في أول 10 دقائق من المباراة ظهرت من تمريرات السعيد وكينو ولكن الثنائي لم يقترب من مرمى الشناوي.

10 دقائق حماسية بلا خطورة على مرمى الفريقين.

أسلوب بيراميدز وأفضلية الأهلي

بيراميدز تراجع تاركا الاستحواذ لـ الأهلي مع الاعتماد على الضغط بالثلاثي الهجومي على دفاع الأهلي ووسطه لمنع بداية الهجمة وذلك بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة.

الأهلي استحوذ وبدأ قليلا في تشكيل خطورة على مرمى الشناوي.

تمريرات ناصر ماهر وعمرو السولية ضربت دفاع بيراميدز مرتين ووصلت إلى أزارو ولكن الأخير لم يستغل الفرصة وسط عودة علي جبر في الوقت المناسب.

والأمر لم يتغير مع مرور أول نصف ساعة من المباراة مع مواصلة الأفضلية لـ الأهلي.

بوووووم الهدف الـ الأول

ونجح الأهلي في تحويل أفضليته إلى هدف.

رمضان صبحي يُمرر إلى علي معلول والأخير ينطلق ويرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

عرضية معلول استقبلها وليد أزارو بإتقان ليهز شباك بيراميدز ويكتب الهدف الأول لـ الأهلي.

هدف أزارو في مرمى بيراميدز هو الثاني له في الدوري هذا الموسم بعدما هز شباك المصري في السابع من شهر أغسطس الماضي.

الأهلي يتقدم بهدف أول في الدقيقة 33.

لقطة أزارو

بعد الهدف، ضغط الأهلي بهدف استغلال حالته المعنوية واستغلال أخطاء دفاع بيراميدز.

البطاقة الصفراء ظهرت في المباراة لأول مرة وكانت من نصيب محمد حمدي في الدقيقة 41.

مع احتساب حكم المباراة دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع، اعترض لاعبو الأهلي على قرار دانيلو جروجيتش حكم المباراة.

ناصر ماهر توغل من منتصف الملعب ليمر بمهارة كبيرة من علي جبر، قبل أن يمرر إلى وليد أزارو داخل منطقة الجزاء.

كرة مشتركة بين عبد الله السعيد ووليد أزارو والأخير يسقط أرضا قبل أن يقرر الحكم إيقاف اللعب ولكن ليس لاحتساب ركلة جزاء بل لإظهار بطاقة صفراء في وجه مهاجم الأهلي بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

واعترض لاعبو الأهلي على قرار الحكم والأخير لم يتردد في إظهار بطاقته الصفراء الثانية في المباراة والأولى للفريق الأحمر.

استمر اللعب قبل أن يطلق الحكم الصربي صافرته معلنا عن نهاية الشوط الأول.

الأهلي (1) – (0) بيراميدز.

انتفاضة بسبب السعيد

مع انطلاق الشوط الثاني، انتفض بيراميدز بفضل عبد الله السعيد لينجح في قلب الطاولة على الأهلي.

ركلة حرة أرسلها عبد الله السعيد على رأس محمد فاروق والأخير حولها في شباك الأهلي.

الدقيقة 47 وبيراميدز يتعادل مع الأهلي والسعيد يصنع لأول مرة.

علي معلول كاد أن يرد سريعا على تعادل بيراميدز إلا أن ركلته الحرة اصطدمت في العارضة لتحرم الأهلي من هدف ثان.

عبد الله السعيد لم يكتف بالصناعة أمام الأهلي، ليهز شباكه بهدف صاروخي.

كينو انطلق ومر من كريم نيدفيد قبل أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء إلى السعيد الهارب تماما من الرقابة.

السعيد استلم قبل أن يطلق تسديدة قوية صاروخية فشل الشناوي في التصدي لها لتهز شباك الأهلي في الدقيقة 57.

هدف السعيد في مرمى الأهلي، هو الأمر الذي يحدث لثاني مرة بعدما هز اللاعب شباك المارد الأحمر عندما كان يلعب مع الإسماعيلي في يناير 2007.

وقتها انتصر الإسماعيلي بثلاثية على الأهلي وسجل عبد الله السعيد.

وفي الرابع من يناير 2019 يعود السعيد ليهز شباك الأهلي ولكن بقميص بيراميدز.

ثورة التغييرات

مع الهدف الثاني لـ بيراميدز، تدخل مارتين لاسارتي ليدفع بـ وليد سليمان بدلا من ناصر ماهر في الدقيقة 61.

بعدها بدقيقة واحدة سقط وليد أزارو متأثرا بإصابة عضلية.

أزارو لم يقدر على استكمال المباراة ليغادر ويشارك مروان محسن بدلا منه.

التغيير الثالث والأخير من لاسارتي لم يتأخر. شارك محمد محمود لأول مرة بقميص الأهلي.

مشاركة محمد محمود جاءت على حساب هشام محمد.

قبل ذلك كاد إيريك تراوري أن يقتل المباراة إلا تسديدته اصطدمت في القائم.

حسام حسن بدوره تدخل ليرد على لاسارتي.

تغيير أول لـ بيراميدز بخروج محمد فاروق صاحب الهدف الأول ومشاركة شريف دابو.

وفي الدقيقة 87 جاء التغيير الثاني. شارك ناصر منسي بدلا من جون شيفوينتي.

وسط ثورة التغييرات لم تظهر الخطورة بشكل كبير على مرمى الفريقين باستثناء محاولات قليلة.

دقائق النهاية

محمد محمود ظهر بشكل جيد في مباراته الأولى بقميص الأهلي. تمريراته ضربت خط وسط بيراميدز وخطورة الأهلي أصبحت أكبر من مشاركته.

أحمد الشيخ كاد أن يسجل في الدقيقة 89 بعد توغل من رمضان صبحي، إلا أن الشيخ سقط أرضا ولم يُسدد.

حكم المباراة لم يتحسب ركلة جزاء ليقرر من جديد إظهار بطاقته الصفراء بداعي التحايل.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع، شهدت فرصة لـ الأهلي عن طريق مروان محسن إلا أن الشناوي تألق وحمى مرماه.

بيراميدز ينتصر على الأهلي.