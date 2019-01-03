قال محمد عبيد حماد المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، إنه يوجد شرط جزائي بقيمة 10 ملايين يورو في عقد حسين الشحات لاعب الفريق، كما ألمح إلى وجود عرض من "نادي منافس للأهلي" حسب وصفه". وذلك في تصريحاته لـFilGoal.com.

وصرح حماد لـFilGoal.com قائلا: "يوجد شرط جزائي في تعاقد حسين الشحات يصل إلى 10 ملايين يورو، إذا نجح في كسره أو أي نادي يريد شرائه يصبح لديه حرية الرحيل".

وأضاف "سمعنا وقرأنا أخبارا عن توقيع اللاعب بشكل رسمي للنادي الأهلي ونحن مندهشون من سهولة تداول هذه المعلومات، رغم ان اللاعب ومن يريد التعاقد معه يعلمون أنه مرتبط بتعاقد رسمي مع نادي العين يجب احترامه".

وواصل "نعول على نضج ووعي جميع الأطراف بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن تجاوز هذه الأمور".

وتابع "لن نتحدث عن قيمة عرض الأهلي، لكن هناك عرض من ناد منافس له بقيمة 7.5 مليون يورو".

عبيد أكمل "في النهاية نحن ناد كبير ولا يقف على أي لاعب، لكننا لن نبيع الشحات إلا إذا تأكدنا من إمكانية تعويضه أولا. ولن نبيعه لفريق على غير رغبته أو رغبتنا".

وأتم "لكي يرحل الشحات عن العين لابد من توافر عرض مالي كبير وبديل جيد يستطيع تعويض رحيله، وهي الأمور التي ندرسها الآن".

وصرح مصدر في الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا إن المفاوضات مع العين مستمرة.. وأرقام صفقة الشحات مجرد اجتهادات. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com كشف عن أن عرض الأهلي الأول لضم الشحات قيمته 3 ملايين دولار، مع وجود عرضين أعلى منه من الصين والسعودية بحسب تصريحات محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي. ( اقرأ التصريحات )

محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي صرح لـFilGoal.com سابقا: "لن نجبر الشحات على اللعب لناد لا يريد الانضمام إليه مهما كانت الإغراءات المادية".

كل هذا يأتي بعدما أصدر النادي الأهلي بيانا كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروض لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

وقال المشرف العام على فريق العين الإماراتي لـFilGoal.com: "نمتلك عروضا أعلى من الأهلي بل وهناك ناد يتواصل معنا ويؤكد أنه على استعداد دائم لكي يرفع من عرضه كلما رفع الأهلي هو الآخر عرضه المالي".

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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مصدر بالأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع العين مستمرة.. وأرقام صفقة الشحات مجرد اجتهادات