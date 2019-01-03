كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أن المفاوضات مازالت مستمرة مع نادي العين الإماراتي من أجل ضم حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حسين الشحات النادي : العين الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يمكن الإعلان عنه لكن هناك جدية وتقارب في وجهات النظر بما يسمح بأن يكلل الأمر في النهاية بالنجاح".

وعن الأرقام التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن حصول العين علي 5 ونصف مليون دولار واللاعب 15 مليون جنيه في الموسم ودعم بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي بتبرعات شخصية للصفقة أوضح المصدر "هذا الأمر يدخل في دائرة الاجتهادات والتي لا تعبر عن واقع فعلي على الأرض".

وأتم "بما أن المفاوضات مازالت قائمة فلا يمكن الإعلان عن أي تفاصيل قبل إتمام كل شيء".

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الأهلي والشحات

كان FilGoal.com كشف عن أن عرض الأهلي الأول لضم الشحات قيمته 3 ملايين دولار، مع وجود عرضين أعلى منه من الصين والسعودية بحسب تصريحات محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي. ( اقرأ التصريحات )

محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي صرح لـFilGoal.com سابقا: "لن نجبر الشحات على اللعب لناد لا يريد الانضمام إليه مهما كانت الإغراءات المادية".

كل هذا يأتي بعدما أصدر النادي الأهلي بيانا كشف فيه عن تقديم عرض رسمي لضم حسين الشحات من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروض لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

وقال المشرف العام على فريق العين الإماراتي لـFilGoal.com: "نمتلك عروضا أعلى من الأهلي بل وهناك ناد يتواصل معنا ويؤكد أنه على استعداد دائم لكي يرفع من عرضه كلما رفع الأهلي هو الآخر عرضه المالي".

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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