أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري
الخميس، 03 يناير 2019 - 14:17
كتب : محرر في الجول
أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر بأداء محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك معتبره الأفضل في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.
وصرح ناجي خلال استضافته في قناة أون سبورت "جنش اكتسب خبرات دولية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمشاركته في البطولات الإفريقية والعربية".
وأضاف "معجب للغاية بأداء جنش منذ بداية الموسم الجاري".
وأتم مدرب المنتخب "جنش يعد من أفضل الحراس بل إنه الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم".
وانضم جنش البالغ عمره 31 عاما إلى منتخب مصر في الشهور الأخيرة وكان احتياطيا في آخر 4 مباريات رسمية للفريق.
#أحمد_ناجي: #جنش أحسن حارس في الدوري المصري #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/ubv6jtDnLD— ON Sport (@ONsportEg) January 3, 2019
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