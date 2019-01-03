كاف يعلن مواعيد وحكام أول مباراتين للأهلي والإسماعيلي بدوري الأبطال

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى التونسي صادق السالمي.

صادق السلمي الحكم التونسي أدار مواجهة بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1-0، وشهد اللقاء طرد علي جبر مدافع بيراميدز، كما أدار الحكم هذا الموسم مباراة الأهلي ضد جيما أبا جيفار ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا في القاهرة والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2-0، كما أدار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما لعام 2017 بين زامبيا وجنوب إفريقيا والتي فاز بها الأول بنتيجة 1-0.

وفي نفس اليوم، 12 يناير، يحل الإسماعيلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي ويدير اللقاء المغربي رضوان جيد.

وتولى رضوان جيد الحكم المغربي إدارة مباراة وحيدة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بين أهلي بنغازي وصن داونز في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما أدار مباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، كما أنه أدار مواجهة الأهلي ضد كمبالا سيتي في دور المجموعات من نسخة العام الماضي والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-3.

ويلعب الأهلي والإسماعيلي الجولة الثانية من دور المجموعات في 18 يناير، فيحل الأول ضيفا على نادي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء يديره إيريك أوتوجو الكاميروني.

بينما يستضيف فريق الدراويش نادي الإفريقي التونسي في لقاء يديره الكاميروني أليوم نيانت.

ووقع الأهلي في مجموعة تضم فيتا كلوب وشبيبة الساورة وسيمبا التنزاني.

بينما يلعب الإسماعيلي أمام مازيمبي والإفريقي وشباب قسنطينة الجزائري.

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