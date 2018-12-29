بيان رسمي - الأهلي: تقدمنا بعرض لضم حسين الشحات

كشف النادي الأهلي عن تقدمه بعرض رسمي لضم حسين الشحات جناح فريق العين الإماراتي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أعلن فيه أن إدارة التعاقدات بالنادي منذ تكليفها بهذا الأمر قامت بإرسال عرض رسمي لضم المحترف المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر الأهلي الرد من الجانب الإماراتي على العرض المشار إليه في الفترة المقبلة حسب البيان.

وشدد الأهلي على أن التفاصيل المالية بخصوص ضم حسين الشحات مغلوطة تماما.

وربطت تقارير عديدة بين حسين الشحات والأهلي وكان الأهلي قد أصدر بيانا أمس لتوضيح "الكلام المغلوط" عن الصفقة. (من هنا)

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

وكشف محمد الشحات شقيق اللاعب ووكيله وجود عروضا لضم حسين الشحات من العين في يناير. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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