حكم صربي يدير لقاء بيراميدز والأهلي.. غزارة في البطاقات الصفراء

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم التحكيم الصربي المكلف بإدارة مباراة بيراميدز مع الأهلي المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وسيتولى الصربي دانيلو جروجيتش إدارة المباراة كحكم ساحة ويعاونه الثلاثي ميلوفان ريستيتش وداليبور جورجفيتش ونيناد جوكيتش.

جروجيتش يبلغ من العمر 42 عاما وهو حكم دولي منذ 2012، وأدار 229 مباراة في إجمالي المسابقات، أشهر خلالها 1044 بطاقة صفراء و22 بطاقة حمراء.

معدل الحكم الصربي يبدو كبيرا في البطاقات الصفراء إذ يتخطى المعدل 4 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة، وأغلب هذه الإنذارات كان في الدوري الصربي إذ أشهر اللون الأصفر 724 مرة خلال 148 مباراة بحسب ترانسفير ماركت.

ولم يدر الحكم الصربي أي مباراة في دوري أبطال أوروبا واكتفى بمباراتين في الأدوار التمهيدية من المسابقة، إضافة إلى 5 مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد المنتخبات أدار 3 مباريات دولية: مباراة بين بيلاروسيا ومونتنيجرو، البوسنة وليشتاين، لاتفيا ومونتنيجرو.

فيما أدار عدة مباريات أخرى تنوعت ما بين بطولة الأمم الأوروبية بفئاتها العمرية المختلفة وبطولات الدرجة الأدنى في صربيا.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يتواجد الأهلي بالمركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

اقرأ أيضا:

سولشاير يمدح راشفورد: لابد أنه يشاهد رونالدو

جوارديولا: فان دايك لاعب استثنائي يستحق ما دفع من أجله

كلوب قبل لقاء سيتي: علينا الاستعداد للعاصفة

أمير مرتضى: صفقتان للزمالك في يناير.. أتممنا واحدة والأخرى في الطريق

الأهلي لـ في الجول: بطاقتا رمضان وجيرالدو خلال ساعات.. نسعي لمشاركتهما أمام بيراميدز