خاص الأهلي لـ في الجول: وصول البطاقة الدولية لجمعة وجيرالدو.. ولاسارتي يحسم القيد

الخميس، 03 يناير 2019 - 14:37

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن وصول البطاقات الدولية الخاصة بالثنائي صالح جمعة وجيرالدو دي كوستا منذ قليل.

جيرالدو

النادي : الأهلي

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي
الدوري المصري

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "ننتظر الآن وصول بطاقة رمضان صبحي ومن المفترض أن تصلنا خلال الساعات القليلة القادمة من نادي هدرسفيلد تاون".

وحول من سيتم قيده اليوم محليا من أجل مشاركته في مباراة بيراميدز غدا الجمعة، أجاب مدير الكرة أنه سيجتمع الآن بمارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني للفريق من أجل معرفة من يريد قيده بقائمة الفريق لكي يشارك غدا".

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ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

الأهلي تعاقد مع جيرالدو من بريميرو دي أجوستو الأنجولي، وضم رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، إضافة إلى محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر للمقاصة.

وانضم صالح جمعة لصفوف الأهلي بداية موسم 2015/2016 قادما من إنبي.

ورحل صالح من الأهلي بداية عام 2018 ليلعب للفيصلي السعودي على سبيل الإعارة قبل أن يفسخ تعاقده ويعود للقلعة الحمراء في انتظار قيده في قائمة الفريق المحلية.

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