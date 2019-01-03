ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة

الخميس، 03 يناير 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يرى أحمد حسام "ميدو" لاعب توتنام ومصر السابق أن بقاء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون صعبا إذا طرق ريال مدريد أو برشلونة بابه.

وقال ميدو في حوار مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية:"لا تدري ما سيحدث في عالم كرة القدم. لو برشلونة أو ريال مدريد يريدانك، ستدور رأسك، كل اللاعبين يتمنون اللعب لأحدهما".

وواصل ميدو "برشلونة وريال مدريد مختلفان، لا أقلل من شأن ليفربول. أعتقد أن برشلونة وريال مدريد كانا ينتظران لرؤية ما سيفعله صلاح في الموسم الحالي، لا تشتري لاعبين بعد تألقهم لموسم واحد فقط".

أخبار متعلقة

ملف الشحات - عن التوقيع لـ الأهلي مرتين والمفاوضات مع العين ومكالمة أبو تريكة زيكو: لا يمكن مقارنة ميسي ببيليه ساري: لم أعلم شيئا عن مفاوضات تشيلسي مع بوليسيتش جوارديولا: كلوب مذهل

وأتم "أعتقد لو سجل صلاح 25 هدفا في الموسم الحالي على الأقل، سيأتيان من أجله وسيكون صعبا على ليفربول الإبقاء عليه".

ويقدم صلاح أداء استثنائيا للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول مما جعله ضمن صفوة لاعبي العالم.

وإذا رحل صلاح عن ليفربول فإن وجهته المقبلة على الأرجح ستكون الدوري الإسباني.. سينتقل إلى مدريد أو برشلونة.

ولم يتقدم الناديان بطلب رسمي لضم اللاعب، ربما يحدث ذلك في نهاية الموسم.

محمد صلاح ليفربول برشلونة ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير - تشيلسي يرغب في ضم مهاجم بورنموث.. ويبحث عن مدافع 31 دقيقة | أوروبا
الأهلي يكشف جديد موقف المصابين.. عودة نجيب عقب مواجهة بيراميدز 44 دقيقة | الدوري المصري
دونجا يكشف سبب رغبته في الانضمام لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن مواعيد وحكام أول مباراتين للأهلي والإسماعيلي بدوري الأبطال ساعة | إفريقيا
حكم صربي يدير لقاء بيراميدز والأهلي.. غزارة في البطاقات الصفراء 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: إيفرتون مهتم بضم مالكوم من برشلونة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك