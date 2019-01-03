ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة

يرى أحمد حسام "ميدو" لاعب توتنام ومصر السابق أن بقاء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون صعبا إذا طرق ريال مدريد أو برشلونة بابه.

وقال ميدو في حوار مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية:"لا تدري ما سيحدث في عالم كرة القدم. لو برشلونة أو ريال مدريد يريدانك، ستدور رأسك، كل اللاعبين يتمنون اللعب لأحدهما".

وواصل ميدو "برشلونة وريال مدريد مختلفان، لا أقلل من شأن ليفربول. أعتقد أن برشلونة وريال مدريد كانا ينتظران لرؤية ما سيفعله صلاح في الموسم الحالي، لا تشتري لاعبين بعد تألقهم لموسم واحد فقط".

وأتم "أعتقد لو سجل صلاح 25 هدفا في الموسم الحالي على الأقل، سيأتيان من أجله وسيكون صعبا على ليفربول الإبقاء عليه".

ويقدم صلاح أداء استثنائيا للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول مما جعله ضمن صفوة لاعبي العالم.

وإذا رحل صلاح عن ليفربول فإن وجهته المقبلة على الأرجح ستكون الدوري الإسباني.. سينتقل إلى مدريد أو برشلونة.

ولم يتقدم الناديان بطلب رسمي لضم اللاعب، ربما يحدث ذلك في نهاية الموسم.