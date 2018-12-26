شقيقه: ناد بلجيكي يريد حسين الشحات.. ولا نعلم شيئا عن تدخل مستثمر خليجي لضمه للأهلي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 20:46

كتب : FilGoal

حسين الشحات ضد ريال مدريد

يحظى حسين الشحات لاعب العين الإماراتي باهتمام أحد الأندية الأوروبية التي تسعى لضمه في يناير المقبل.

وصرح محمد الشحات شقيق اللاعب عبر قناة الحدث اليوم: "هناك عروض شفوية لضم حسين خاصة بعد متابعة العديد من وكلاء اللاعبين لمباريات كأس العالم للأندية".

وأضاف "هناك عرض من الدوري البلجيكي وعرض آخر خليجي، اللعب في أوروبا طموح لأي لاعب، وبالتأكيد إذا كانت المفاضلة بين أوروبا والخليج سيكون الاختيار لأوروبا".

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واستدرك "ولكن حسين الشحات ليس ملكا لنفسه بل الأمر والقرار لإدارة نادي العين".

وأتم محمد الشحات "لا أعرف شيئا عن تدخل مستثمر خليجي من أجل دعم الأهلي لضم حسين مقابل 4.5 مليون دولار".

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