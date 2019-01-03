كلوب قبل لقاء سيتي: علينا الاستعداد للعاصفة

شبه يورجن كلوب مدرب ليفربول نادي مانشستر سيتي، منافسه مساء الخميس في لقاء بالجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز، بالفريق شديد الهجوم على منافسيه وكأن عاصفة رعدية تصيب الضيوف حين يواجهونه في ملعب الاتحاد.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"مواجهتنا لسيتي في دوري الأبطال منذ أشهر كانت أشبه بعاصفة رعدية. قالوا قبل اللقاء إنهم قادرون على العودة في النتيجة بعد الخسارة في مبارة الذهاب 3-صفر، الكل علم أنهم قادرون، ونحن كذلك".

وواصل مدرب دورتموند السابق "علينا الاستعداد لعاصفة أخرى. ستكون مباراة حامية الوطيس، رغبتهم الواضحة في الفوز لا تصدق. في الموسم الماضي جمعوا 100 نقطة وقال الناس كيف سيفعلون ذلك مجددا؟ إنهم أقوياء، مفعمون بالرغبة والطمع في الفوز. ديسمبر لم يكن شهرهم، ونحن الآن في يناير".

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في لقاء مرتقب والأول يتصدر ترتيب البطولة بفارق 7 نقاط عن الأخير الذي يحتل المرتبة الثالثة حاليا.

وتكبد ليفربول خسارة قاسية في ملعب الاتحاد العام الماضي بنتيجة 5-صفر لكن في آخر زيارة له فاز بنتيجة 2-1 ليطيح بسيتي خارج دوري أبطال أوروبا.

ويؤمن كلوب أن فريقه تطور كثيرا عن الموسم الماضي الذي بلغ فيه نهائي البطولة القارية قبل أن يخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

واستمر كلوب "نحن فريق مختلف. تطورنا عن الموسم الماضي، كان علينا ذلك. هؤلاء الأولاد في مستوى آخر، هذه حقيقة. أثق بهم 100%. مركزون جميعا بنسبة 100%".