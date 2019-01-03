سولشاير يمدح راشفورد: لابد أنه يشاهد رونالدو

أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على مهاجمه ماركوس راشفورد الذي لعب دورا مهما في انتصار صعب للفريق يوم الأربعاء على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-صفر في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"أستطيع الثناء على كثير من الأفراد، لكن حين تكون مهاجما مثله (راشفورد)، تسجل هدفا رائعا مثل ذلك، هادئ، فقط تسدد الكرة بجوار الحارس. وركلاته الحرة، بدأت أمام كارديف سيتي وفعلها مجددا، لديه تصويبة رائعة".

ويعتقد سولشاير أن لراشفورد سره الخاص لتنفيذ الركلات الحرة بطريقة رائعة، فأضاف مازحا "لابد أنه شاهد كريستيانو رونالدو عندما كان يتدرب".

وواصل راشفورد تألقه بالمساهمة في 10 أهداف بآخر 9 لقاءات في كل البطولات. سجل 5 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وسدد راشفورد كرة قوية إثر ركلة حرة لم يستطع الحارس التصدي لها لترتد منه ويتابع روميلو لوكاكو الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول في مرمى نيوكاسل وأحرز راشفورد الهدف الثاني".

واستمرت البداية القوية للمدرب المؤقت سولشاير الذي حقق 4 انتصارات متتالية أصعبها كان على حساب نيوكاسل.

ويستضيف يونايتد فريق ريدينج يوم السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وبعد 8 أيام يحل ضيفا على توتنام في لقاء صعب جدا بالدوري.